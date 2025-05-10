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Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın eski eşi Bedriye Şahinbaş, CHP'ye katıldı

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın eski eşi Bedriye Şahinbaş, CHP'ye katıldı
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Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın eski eşi Bedriye Şahinbaş, CHP'ye katıldı. Şahinbaş'a parti rozetini Özgür Özel taktı.

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın eski eşi Bedriye Şahinbaş, CHP'ye katıldı.

ROZETİNİ ÖZGÜR ÖZEL TAKTI

Ziraat mühendisi olan Şahinbaş'a parti rozetini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) makam odasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın eski eşi Bedriye Şahinbaş, CHP'ye katıldı

"İSMİNİZLE ONURLANDIK"

Törendeki konuşmasında Bedriye Şahinbaş'ı "Değişimin simgesi" olarak tanımlayan Özgür Özel, "İsminizle onurlandık" dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın eski eşi Bedriye Şahinbaş, CHP'ye katıldı

"BEN DE DEDE OCAĞINDAYIM"

Sözcü'ye konuşan Şahinbaş, "Ben Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in kadınıyım, dedem de CHP'liydi, ben de dede ocağındayım" dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın eski eşi Bedriye Şahinbaş, CHP'ye katıldı

FUAT OKTAY, 2022'DE İKİNCİ KEZ EVLENMİŞTİ

Fuat Oktay, Bedriye Şahinbaş'la boşanmasının ardından 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin ile ikinci evliliğini yapmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın eski eşi Bedriye Şahinbaş, CHP'ye katıldı

Kaynak: Haberler.com / Politika
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