Kılıçdaroğlu ile görüşmesi İYİ Parti'nin tepkisini çekmişti! CHP, Yaşar Okuyan'ın parti ile ilişiğini kesti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili "Elimde belgeler var. Akşener masayı dağıtırsa bunun bir bedeli olur" diyen eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi tepki çekti. İYİ Partili isimler bu görüşmeyi kabul etmediklerini belirtirken CHP'den yapılan açıklamada "Okuyan'ın partimizle ilişiği kesilmiştir" denildi.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi gündem yarattı. Okuyan ziyaretinden fotoğrafları paylaşarak, "Bugün CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yarım saati alan bir süre TBMM'deki CHP Grup odasında görüştük. Deprem ve seçimleri ele aldık" ifadelerini kullandı.

CHP İLE İLİŞİĞİ KESİLDİ

Okuyan'ın bu paylaşımı, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkında sarf ettiği ifadeler nedeniyle İYİ Partililerin tepkisini çekti. Bu gelişmelerin ardından Okuyan'ın CHP ile ilişiğinin kesildiği bildirildi. Partiden yapılan açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan'ın Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesi kullanıldı. Siyasete MHP'de başlayan ve ANAP'ın kurucuları arasında yer alan Okuyan, 2019 yılının şubat ayında CHP'ye katılmıştı.

İYİ PARTİ'DEN TEPKİ

İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ise ikilinin görüşmesine sert tepki gösterdi. Okuyan'ın daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkındaki sözlerine atıfta bulunan Özkan, "Bu yalancının Genel Başkanıma iftirası ortada dururken, bu görüntüyü kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

"ELEŞTİRDİĞİNİZ İKTİDARDAN BİRAZ FARKINIZ OLSUN"

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale de söz konusu ziyaret için "Biz iktidarı neden eleştiriyoruz? İstifa etmesi gerekenleri terfi ettirdiği için, hesap sorması gerekenlerin sırtını sıvazladığı için, yalan üreten medyaya, iftira atanlara sahip çıktığı için. Eleştirdiğiniz iktidardan biraz farkınız olsun!" dedi.

OKUYAN AKŞENER İÇİN NE DEMİŞTİ?

Yaşar Okuyan geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında Akşener için şunları söylemişti: "İYİ Parti ile ilgili İzmir'de en az 5-6 milletvekili çıkarır diyordum. Geçen hafta da kongrelerine gittim, ancak bu görüşümü geri aldım. Çünkü Meral Akşener ve yanı başında olan 2-3 kafadarın ucuz politika ve zikzaklarıyla giden bir durum var. Şu anda Kılıçdaroğlu kazanamaz algısını yaratan kim? Partisi yüzde 10 aldı, kendisi ise yüzde 7'de kaldı. Meral Akşener masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına terslik yaparsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler ve dosyalar var hepsini açıklarım. Hepsi de İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler. Konuşturtmasın beni. İhanettir."