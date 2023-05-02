Eski Bakan Çağlayan: 'Bizim davamız kutlu bir davadır'

Geçmiş dönem Ekonomi Bakanı ve 24. Dönem Mersin Milletvekili Zafer Çağlayan, "Doğru yerde, doğru zeminde, doğru zamandayız. Bu ittifakı bir araya getiren milli değerlerimiz, ay yıldızlı al bayrağımız, Türkiye'nin bekası ve geleceğidir.

Geçmiş dönem Ekonomi Bakanı ve 24. Dönem Mersin Milletvekili Zafer Çağlayan, "Doğru yerde, doğru zeminde, doğru zamandayız. Bu ittifakı bir araya getiren milli değerlerimiz, ay yıldızlı al bayrağımız, Türkiye'nin bekası ve geleceğidir. Türkiye düşmanlarına hep birlikte karşı koymaktır. Onun için bizim davamız, kutlu bir davadır" dedi.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçim çalışmaları için Mersin'de bulunan eski bakan Zafer Çağlayan, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediye personeli, çocuklar ve özel bireyler tarafından coşkuyla karşılandı. Başkan Yılmaz, Çağlayan'ı Toroslar Belediyesinde ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, ilçede hayata geçirdikleri çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin, Türkiye'nin geleceği açısından çok büyük bir önem taşıdığını belirten Zafer Çağlayan ise, "Biz artık aynı aileyiz, bir ve beraberiz. Allah, muhabbetimizi artırsın. Doğru yerde, doğru zeminde, doğru zamandayız. Bu ittifakı bir araya getiren milli değerlerimiz, ay yıldızlı al bayrağımız, Türkiye'nin bekası ve geleceğidir. Türkiye düşmanlarına hep birlikte karşı koymaktır. Onun için bizim davamız, kutlu bir davadır Allah'ın izniyle. Ben bir arada olmaktan son derece mutlu ve memnunum" diye konuştu.

Ziyarette Başkan Yılmaz, eski Bakan Çağlayan'a Türk dili, kültürü ve tarihinin en değerli abidelerinden olan Orhun Yazıtları'nın minyatür örneğini ve Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları'nda (TORTEK) el emeği ile üretilen kilim hediye ederek teşekkür etti.

Çağlayan da Toroslar Belediyesinin şeref defterine düşüncelerini yazarak, Başkan Yılmaz'a başarılarının devamını diledi. - MERSİN