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Esenyurt'ta ortalık yine karıştı! CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı

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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terörden tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından başlayan gerginlik bugün de devam etti. Belediye binasına gelen CHP'li vekil Gamze Taşçıer, polis barikatını ittirdi, taşkınlık çıkardı. Görüntülerde Taşçıer'in, kendisini engelleyen polislere 'Ben milletvekiliyim bana dokunamazsın' diye bağırdığı duyuldu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmesi ve yerine kayyum atanmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. CHP'li meclis üyeleri, belediye binasına girmeye çalışırken polis müdahalesiyle karşılaştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Milletvekilleri Gamze Taşçıer, Pınar Uzun ve Engin Altay, engellemeye tepki göstererek oturma eylemi başlattı. Görüşmelerin ardından CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ve İl Başkanı Özgür Çelik'in belediye binasına girmesine izin verildi.

"BEN VEKİLİM BANA DOKUNAMAZSINIZ"

Belediye binasına girmeleri engellenen heyet, belediye binası önündeki polis barikatını zorlayarak içeri girmeye çalıştı. O anlarda CHP'li Gamze Taşçıer'in 'Ben vekilim bana dokunamazsınız' diyerek tepki gösterdi.

AHMET ÖZER TERÖRDEN TUTUKLANMIŞTI

Esenyurt Belediye Başkanı Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Özer'in 10 yıllık süreçte terör örgütü PKK mensuplarıyla birçok irtibatı tespit edildi. 694 kez PKK'lı teröristlerle görüştüğü, 14 kez de Kongra-gel eş başkanı Remzi Kartal ile irtibat kurduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade verdi. Cumhuriyet Savcılığı'nda yapılan işlemlerin ardından, yasadışı silahlı terör örgütü PKK'ya üye olduğu gerekçesiyle tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Özer, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt'ta ortalık yine karıştı! CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika
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