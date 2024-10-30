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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in DEM Parti hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "terör örgütü üyeliği" soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı. Olayın yankıları sürerken Özer'in aylar önce DEM Parti ile ilgili sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. Esenyurt Belediyesi önünde de çok sayıda polisin olduğu bildirildi. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı. Aramalar sırasında Çevik Kuvvet ekipleri belediye binasının çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

"DEM PARTİ BARIŞ İÇİN TEMİNATTIR"

Siyaset gündemine bomba gibi düşen gözaltı olayının yankıları sürerken Ahmet Özer'in katıldığı programda DEM Parti hakkında sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu. "DEM Parti de AK Parti ve MHP gibi Anayasa ve yasalara göre kurulmuş bir partidir" diyen Özer, "Bu ülkenin barışı için bir teminattır. Bunun şeytanlaştırılması, kriminalize edilmesi Türkiye'nin çıkarlarına uygun bir şey değildir. Ancak birileri kendi siyasi ikbalini ve çıkarlarını Türkiye'nin çıkarlarının üstünde gördüğü için, sürekli olarak kendi iktidarını daim edebilmek için Türkiye'nin siyasal barışını sabote edebilmeyi göze alacak söylemlerde bulunuyor" ifadelerine yer vermişti.

BAŞSAVCLILIK AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığını bildirdi.

"KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN TERÖRİSTLE 14 KEZ GÖRÜŞME YAPILMIŞ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; Halen İstanbul ili Esenyurt ilçesi Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan şüpheli Ahmet Özer'in soruşturma evrakımız kapsamındaki delillere göre özet olarak; şüphelinin terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlar (terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi), hakkında uygulanan iletişimin dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketlerinin içerikleri, yaklaşık 10 yıllık süreçte adı geçen terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan (694) farklı tekil kişi ve ayrıca özellikle terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal (KONGRA-GEL Eş Başkanı-KCK Yürütme Konseyi Üyesi-Kırmızı Bültenle aranan şahıslardan) ile 14 kez olmak üzere iletişim irtibat kayıtları nazara alındığında terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı anlaşıldığından;

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden konutunda, iş yerinde ve araçlarında arama yapılması, suç delillerine el konulması, şüphelinin 30 Ekim 2024 tarih saat 06.00 itibarıyla yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda adı geçen şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Arama işlemleri halen devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in DEM Parti hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu
Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (2)

sade vatandaş:

bu ülkede ırkçılık yapan yok sedece bize ırkçılık yapılıyor diyerek ortalığı karıştırmak isteyen cazgırlar var siz bunlara uyarak hareket ederseniz toplumun nefretini kazanırsınız dem parti barışın değil, kaos ve karmaşa yaratarak bundan nemalanmanın teminatıdır

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gökhan yıldırım:

günümüzde bariş kelimesini hain töreristlerin bol bol kullandiğini biliyoruz

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