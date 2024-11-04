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Esenyurt'a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt'ta düzenlenen mitine katılmayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, katıldığı canlı yayında sert ifadeler kullandı. Köksal, "Atatürk'le, Cumhuriyet'le, bayrakla, vatanla sorunu olanlarla işim olmaz. İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayanlar, Milli Takım zaferinde sevinmeyenlerle bir arada olmam. Atatürk'ün tanıdığı haklar sayesinde seçilip gelmiş bir Atatürkçü olarak çizgim belli." dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, geçtiğimiz günlerde terör soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı. Belediyeye de kayyum atanırken, CHP yaptığı çağrıda tüm belediye başkanlarını Esenyurt'a davet etti.

"ATATÜRK'LE, VATANLA SORUNU OLANLARLA İŞİM OLMAZ"

Esenyurt'taki mitinge katılmayanlar arasında Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da yer aldı. tv100 c anlı yayınına katılan Köksal, kendisine yöneltilen eleştirilere sert yanıt verdi. Köksal şunları söyledi: "Ben cumhuriyet sayesinde bu makamlara gelmiş, Atatürk'ün tanıdığı haklar sayesinde okuyup, mesleğini icra etmiş, siyaset yapmış seçilmiş bir vatandaşım. Dolayısıyla Atatürk'le, Cumhuriyet'le, bayrakla, vatanla sorunu olanlarla işim olmaz. İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayanlar, Milli Takım zaferinde sevinmeyenlerle bir arada olmam.

Esenyurt'a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmazAfyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal

"BENİM ÇİZGİM BELLİ"

Bunu seçim öncesinden bu yana her yerde söylüyorum. Atatürk'ün tanıdığı haklar sayesinde seçilip gelmiş bir Atatürkçü olarak çizgim belli."

"NEREDE NE ZAMAN OLACAĞIMI BEN BİLİRİM"

Öte yandan Başkan Köksal, konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm. Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın. Haburda davulla zurnayla teröristleri karşılayanların, Bebek katili Apo'nun Gazi Meclise çağrılmasına "aman beni görevden alırlar." diye tek kelime edemeyenlerin, sümüklü Fetönün önünde fotoğraf çektirmek için birbirini ezip sıraya girenlerin benim milliyetçiliğimi sorgulamak haddi de değildir hakkı da değildir. Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir."

Esenyurt'a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz

Esenyurt'a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz
Kaynak: Haberler.com / Politika
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