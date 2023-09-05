Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi Vali Mustafa Çiftçi'yi Ziyaret Etti

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barlak ve yönetimi, Valiler Kararnamesi ile Çorum Valiliğinden Erzurum Valiliğine atanan Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette, Erzurum'un sorunları ve öncelikli yapılması gerekenler de konuşuldu.

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barlak ve yönetimi, Valiler Kararnamesi ile Çorum Valiliğinden Erzurum Valiliğine atanan Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Durular, Sinan Aydın, Mahmut Akdağ, Recai Uygur, Nesrin Çetinkaya ve Necdet Çakır ile birlikte Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret eden Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barlak, "Sayın Valimizin ilimizin hak ettiği konuma ulaşabilmesi için tüm enerjisini harcayarak çalışacağına inancımız tamdır. Kendisine hayırlı olsun dileklerimizi iletirken Erzurum'un sorunlarını ve öncelikli yapılması gerekenleri de dile getirmek istedik." dedi.

Ziyarette, dijital çağın gereği olarak haber alma kaynaklarının artması nedeniyle artan bilgi kirliliğine dikkat çeken Barlak, "Tabiri caizse mantar gibi türeyen korsan gazeteciler, bu mesleği icra eden gerçek gazetecileri de zor durumda bırakmaktadır. Erzurum medyasının güçlü yapısını koruyabilmesi için gazeteciliği hakkını vererek yapan basın mensuplarına hak ettiği değer verilmelidir." dedi.

Kentin üretim ve istihdam alanlarında ciddi atılım ve yatırımlara ihtiyaç duyduğunu dile getiren Barlak, "İlimiz UNIVERSIAD oyunları nedeniyle ciddi bir spor yatırımı almasına rağmen organizasyon anlamında fakir durumdadır. Yapılan spor tesislerinin yeterince etkili kullanılamayışı hem ilin tanıtımı açısından hem spor turizmi açısından olumsuz etki yapmaktadır. Buz pateni, Kayaklı Koşu, Kayakla Atlama gibi birçok spor dalında organizasyonu yapabilecek kapasiteye sahip olan Erzurum'un bu anlamda geri kalmış olması, kabul edilebilir değildir. Başta Palandöken olmak üzere potansiyellerimizin ilgili yerlere ulaştırılarak harekete geçirilmesi elzemdir. Bu konuda Sayın Valimizden de destek talep ediyoruz." dedi.

İkinci Organize Sanayi Bölgesi'ni de dile getiren Barlak, "Çok sayıda talep olduğunu biliyoruz fakat yer başta olmak üzere birtakım sıkıntılarımız var. Sayın Valimizin görevde bulunduğu süre içerisinde bu konuya özel bir ilgi göstereceği kanaatindeyiz. Erzurum'un hem gelişim hem üretim hem istihdam konusunda atılım yapabilmesi için 2. Organize Sanayi Bölgesini çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ise Erzurum'un özel bir şehir olduğunu belirterek, "Gerek turizm potansiyelinin öne çıkarılması ve gerekse tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi noktasında üzerimize düşen görevi hakkıyla yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız. İkinci OSB konusunu biz de çok önemsiyoruz. Üreten bir şehir için hep birlikte var gücümüzle çalışarak tüm sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı. - ERZURUM