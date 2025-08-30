Erzurum'da gökyüzü gözlem şenliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum'da düzenlenen TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katıldı.

Türkiye'nin en büyük gökyüzü gözlem etkinliği olan TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu yıl 27. kez Erzurum Konaklı Kayak Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Açılış programına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Törende konuşan Bakan Kacır, "Bilim insanlarımız, astronomlarımız, astronotlarımız ve 7'den 70'e gökyüzü meraklılarıyla bu anlamlı etkinliğimizin 27'nci yılını kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz" dedi.

İlk yıllarında sınırlı imkanlarla gerçekleştirilen etkinliği yıllar içerisinde gökyüzünü milletin bilim ve teknolojide ortak rotası yapan bir marka haline getirdiklerini söyleyen Bakan Kacır, "Bölgenin aydınlık ve temiz gökyüzü koşulları 2022'de aynı alanda gerçekleştirdiğimiz etkinliğe yönelik olumlu geri bildirimleri dikkate alarak, bu yılki gözlem etkinliğimizin adresini Erzurum Konaklı Kayak Merkezi olarak belirledik. Astronomi ve uzaya gönül vermiş 81 ilden 33 bini aşkın vatandaşımız etkinliğimize başvurdu. Yoğun ilgi, etkinlik tarihimizde yeni bir rekoru ifade ediyor. Yapılan değerlendirme ve kura neticesinde 79 ilden bin vatandaşımız Erzurum Konaklı'da bu büyük buluşmanın heyecanını bizlerle birlikte yaşamaya hak kazandı. Gökyüzü gözlem etkinliğine gösterilen yüksek teveccüh bizleri ziyadesiyle memnun ediyor" diye konuştu.

Bu yılki etkinlik kapsamında pek çok deneyimi bir arada sunmayı amaçladıklarını söyleyen Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Perseid meteor yağmurunun büyülü izlerinin ardından Erzurum semalarının berraklığından istifade ederek gök kubbeyi en parlak haliyle misafir edeceğiz. Satürn'ün ihtişamlı halkaları, Jüpiter'in etkileyici atmosferi, Andromeda Galaksisi'nin zarif sarmal kollarındaki yıldız kümelerinin ışıltılı manzaraları ufkumuzu genişletecek. Gündüz saatlerinde özel filtrelerle donatılmış Güneş teleskoplarımızla Güneş'in leke gruplarını ve patlamalarını güvenle inceleyeceğiz. Gece olduğunda ise sahaya yayılmış 35 teleskopla gökyüzünün en seçkin hedeflerini tek tek gözlemleyerek ilham verici bir tecrübe yaşayacağız. Alanında uzman akademisyenlerimiz, araştırmacılarımız ve bilim insanlarımızın katılımıyla panellerde ve söyleşilerde buluşacağız. Astronotlarımızla ilham verici söyleşiler yapacak, onların uzayın derinliklerine dair deneyimlerini dinleyeceğiz. Ayrıca TÜBİTAK uzmanlarımız ile ülkemizin bilim merkezlerinin yürüteceği atölyelerde katılımcılarımıza bilimi dokunarak öğrenme, teknolojiyi üreterek keşfetme imkanı sunacağız. Milli Teknoloji Kulüpler Birliği bünyesinde faaliyet gösteren 9 astronomi kulübü de etkinlik alanında yer alarak kulüplerini tanıtacak."

Bakan Kacır, "Geleceğimizin teminatı sevgili gençler, astronomi, uzay ve teknoloji dolu 'Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne hazır mıyız. İnsanoğlu, tarih boyunca gökyüzünü gözlemleyerek evreni anlamlandırma arayışı içerisinde oldu. Bu merak ve çaba, gökbilimin yani astronominin temellerini attı. Kadim medeniyetimizden Fergani, Cezeri, Cacabey, Ali Kuşçu gibi nice bilgin, kıymetli eserleriyle ve ortaya koydukları çalışmalarla bu yolculuğa müstesna katkılar sundu. Bizler de bugün bu engin mirası daha ileriye taşıma azmiyle durmaksızın çalışıyoruz. Uzayın sunduğu sınırsız ve eşsiz fırsatları en üst düzeyde değerlendirmek, uzaydaki haklarımızı en güçlü biçimde korumak, bizler için tarihi bir sorumluluktur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uzay bilimi ve teknolojileri alanında insan kaynağından tasarım ve mühendisliğe çok boyutlu bir kabiliyet inşası gerçekleştirdik. Artık, bilim ve teknolojideki atılımlarını uzayın sonsuz ufuklarına taşıyan bir Türkiye var. Bakınız Türk Astronot ve Bilim Misyonu kapsamında astronotumuz Alper Gezeravcı, 13 bilimsel deneyi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda icra ederek uzay tarihimizde yeni bir sayfa açtı. Diğer astronotumuz Tuva Cihangir Atasever, 7 deney gerçekleştirdiği yörünge 6 araştırma uçuşunu başarıyla tamamladı. Ülkemizin uzay teknolojilerindeki kabiliyetlerinin, somut başarılarının bir diğer kanıtı niteliğindeki büyük atılımlara uydu alanında da imza attık. Yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz metre altı çözünürlüklü gözlem uydumuz İMECE, yeni adıyla GÖKTÜRK 2B ile dünyanın her noktasından hiçbir kısıt olmadan görüntü alma imkanı elde ettik. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz TÜRKSAT 6A ile dünya üzerinde kendi haberleşme uydusunu geliştirebilen 11 ülkeden biri olduk. TÜRKSAT 7A, İMECE 2 ve İMECE-3 gibi ülkemizin stratejik ihtiyaçlarına cevap verecek yeni projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımıza başladık. Milli Uzay Programımızın öncelikli hedefleri arasında yer alan 'Ay Misyonu' kapsamında kendi mühendis ve bilim insanlarımızın geliştirdiği milli itki sistemine sahip uzay aracımızla Ay'a erişeceğiz. Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi'ni gerçekleştirerek, teknolojik bağımsızlığımızı tahkim edecek stratejik kazanımlar elde edeceğiz. Uluslararası iş birliğiyle inşa edeceğimiz uzay limanıyla ülkemizin uzaya bağımsız erişimini teminat altına alacağız. Uzay bilimi altyapımızı güçlendirmeyi, Milli Uzay Programımızın başarıyla icrası için stratejik bir öncelik olarak görüyoruz" dedi.

"Antalya'da gerçekleştirilecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ni ülkemiz adına tarihi bir fırsat ve uzay alanında yakaladığımız güçlü ivmenin tescili olarak değerlendiriyoruz"

Bakan Kacır, uzay bilimleri çalışmalarına yeni bir boyut kazandıracak Doğu Anadolu Gözlemevi bünyesinde 4 metrelik ayna çapıyla Türkiye'nin en büyük teleskobunu kurduklarını belirterek, "Son teknoloji odak düzlemi aygıtlarının kurulumu ve testlerine de son hızla devam ediyoruz. Gözlemevlerimizin sağlayacağı geniş gözlemsel keşif imkanlarıyla bilim insanlarımız fotometrik ve koronagrafik gözlemler icra edebilecek. Her aşamasında yerli ve özgün kabiliyetlerimizden en üst düzeyde yararlandığımız bu projenin ardından Erzurum'da Optomekatronik Araştırma Laboratuvarı'nı faaliyete geçireceğiz. Optik ve optomekatronik teknolojilerinde nitelikli Ar-Ge'nin yürütüleceği bu mükemmeliyet merkeziyle şehrimizi bölgenin yüksek teknoloji ve hassas üretim üssü konumuna taşıyacağız. Uzay bilimi ve teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz, her biri çığır açıcı nitelikteki projeler; teknolojide tam bağımsız Türkiye hedefimiz doğrultusunda uzaydaki varlığımızı ve iddiamızı en üst düzeye taşıma kararlılığımızın nişanesidir. Elbette tüm bu projelerin başarısının temelinde nitelikli insan kaynağımız yer alıyor. Türkiye olarak büyük bir potansiyele sahibiz. Yurdumuzun dört bir köşesinde açacağımız yeni bilim merkezleri ve araştırma enstitüleriyle gençlerimizi uzay bilimleri ve teknolojileriyle buluşturarak, gençlerimizin bilgi ve becerilerini en üst seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Milli Teknoloji Atölyeleri, gökyüzü gözlemi etkinlikleri, eğitim programları ve girişimci destekleriyle gençlerimize yeni ufuklar açmaya devam edeceğiz. Uzay alanındaki vizyonumuzun uluslararası arenada da güçlü yankı bulması; bilim diplomasimiz ve uzay bilimi ve teknolojilerinde bölgesel bir merkez olmamız için kritik öneme haizdir. Bu bağlamda önümüzdeki yıl Antalya'da gerçekleştirilecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ni ülkemiz adına tarihi bir fırsat ve uzay alanında yakaladığımız güçlü ivmenin tescili olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'yi küresel uzay ekosisteminin buluşma noktası yapacak bu etkinliğe gençlerimizin bilimsel çalışmalarıyla katkı sunmalarını bekliyoruz. Bu topraklarda tarih boyunca nice büyük kahramanlar yetişti; her biri kendi döneminin zorluklarını aşarak bu vatanı daha güçlü, daha bağımsız kılmak için ter döktü. Bugün ise o bayrağı sizler devralıyorsunuz. Bilimle, teknolojiyle, aklınızla, yüreğinizle. Sizler, yarınlarımızı aydınlatacak yıldızlarsınız. Gökyüzüne baktığınızda sadece sonsuzluğu değil, aynı zamanda sonsuz imkanları görmeli, sonsuz hayalleri ve sınır tanımayan bir azmi taşımalısınız. Ülkemizi tam bağımsız ve güçlü Türkiye haline getirecek olan sizlersiniz. Şunu asla unutmayın; hiçbir başarı tesadüf değildir. Başarı, alın teri, gayret ve kararlılıkla örülür. Zorluklar, engeller önünüze çıkabilir ama yılmayın, bir an bile durmayın. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her zaman sizin yanınızdayız. Etkinliğimizin hazırlanmasında büyük emek veren başta TÜBİTAK ve TUA çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. 27'nci Gökyüzü Gözlem Etkinliğimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gözleriniz her daim yıldızlarda, ufkunuz hep aydınlık olsun" şeklinde konuştu. - ERZURUM