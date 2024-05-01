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Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma

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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Erkan Baş, 1 Mayıs için yürüyen parti üyelerini gözaltına almaya çalışan polislerle tartıştı. Korteji korumaya çalışan Baş'ın "Bana bağırma" sözleriyle tepki gösterdiği polis "Sana bağıran kim?" karşılığını verdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

CHP ve DİSK'in 1 Mayıs için yürüyüş kararı alması sonrasında İstanbul Valiliği, Taksim'i 42 bin polisle kutlamalara kapatması sonrasında Saraçhane'de hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.

KEMERİ AŞIP TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEDİLER

Siyasi partiler ve sendikaların Saraçhane'deki Bozdoğan Kemeri'ne kurulan barikatı aşarak Taksim'e yürümek istemesine polis ekipleri engel oldu.

POLİSLERE SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye İşçi Partisi üyeleri yürüdüğü sırada polis müdahalesiyle karşılaştı. Kortejin içerisinde olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve Milletvekili Erkan Baş, polislere tepki gösterdi.

KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

Korteji korumaya çalışan Baş'ın "Bana bağırma" sözleriyle tepki gösterdiği polis "Sana bağıran kim?" yanıtını verdi. Yaşanan tartışma bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Milletvekili İşçi Partisi Cep Telefonu Erkan Baş Türkiye 1 Mayıs Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (26)

Genco:

Polise parmak kaldırabilen tek ülke, Türkiye….. Allah ayağına taş değdirmesin Asker ve Polisim….

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Hakan Celik:

En az Gazze kadar Onurlu bir mücadeleyi savunanlara bin selam olsun.Yaşasın 1 mayıs

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dikduran adam:

Hakan Celik:SOKMUŞUM 1 MAYISA 1 MAYIS BU ÜLKENİN AYAKLARINA BİR PRANGADIR

yanıt101
yanıt37
üzülüyormusunuz:

yürümek isteyenler şehit cenazelerinde neden bu kadar hararetli yürüyüş ve tepki göstermiyor?

300
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Ata_Mete:

Sen o soruyu ülkemizi kamplaştıranlara sor ve sana bir soru:-Senin hiç şehidin oldumu,bu cenazelerde bile"Senin şehidin,benim şehidim" farkını iliklerine kadar hissettinmi?

yanıt38
yanıt117
ŞÜKRÜ GÜZEN:

tebrik ediyorum sizi kardeşim

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yanıt6
Fırat Günay:

Sizin şehit cenazelerini de herşeyi istismar ettiğiniz gibi kullanmanızdan olmasın sebep.

yanıt16
yanıt32
nurselikram keleş:

Polise yoktan yere bağırıp bağırma diyene bak hele şaşırdık mı?

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semson 12:

Erkan baş sene bir kaç özel günde ortaya çıkar onun dışında sefasını sürer

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Asil Türk:

Şehit cenazelerinde de görmek isteriz Genel başkanı.

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