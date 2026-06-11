Erhürman'dan Erdoğan'a destek: Doğu Akdeniz'de dışlamaya son

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, görevdeki ilk 200 gününü değerlendirdiği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan SOFA Anlaşması sonrası yaptığı " Doğu Akdeniz'de haklarımıza kast edilirse cevabını en sert şekilde veririz" açıklamasına destek verdi. Erhürman, "Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye Cumhuriyeti'ni dışlamaya yönelik hiçbir hamle sonucuna ulaşamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması son derece doğru ve gerçektir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı görevindeki ilk 200 gününü değerlendirmek amacıyla basın toplantısı düzenledi. Toplantının planlanan tarihten gecikmeli yapılmasının bayram tatili ve yurt dışı temaslarından kaynaklandığını belirten Erhürman, kamuoyunu bilgilendirmeyi Cumhurbaşkanlığı çalışmalarının şeffaflığı açısından önemli gördüklerini söyledi. Seçim öncesinde ortaya koydukları hedefleri 5 ana başlık altında topladıklarını ifade eden Erhürman, geçen 200 günlük süreçte bu hedefler doğrultusunda ne kadar yol kat edildiğinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi doğrultusunda hareket ediyoruz"

Cumhurbaşkanlığının en temel görev alanlarından birinin Kıbrıs sorunu olduğunu kaydeden Erhürman, seçim sürecinden itibaren Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini esas aldıklarını söyledi. Kıbrıs Türk halkının çözüm istediğini belirten Erhürman, bu iradenin herhangi bir çözüm modeli üzerinden değil, çözüm koşulları üzerinden ortak paydada buluşturulması gerektiğini ifade etti. Seçim döneminde ortaya koydukları 4 maddelik metodolojiye bağlı kaldıklarını vurgulayan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in son dönemde Kıbrıs sorununa özel önem verdiğini ve ortaya koydukları metodolojiyi New York'ta gerçekleştirilen temaslarda da anlattıklarını kaydetti.

"Müzakere olsun diye müzakere değil, çözüm olsun diye müzakere istiyoruz" diyen Erhürman, son dönemdeki görüşme ve açıklamaların ortaya koydukları 4 maddelik yaklaşımın Birleşmiş Milletler tarafından yeni süreç içerisinde dikkate alındığını gösterdiğini söyledi.

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çalışmalar kapsamında Birleşmiş Milletler yetkilileri, büyükelçiler ve uluslararası aktörlerle temasların sürdüğünü belirten Erhürman, Avrupa Birliği nezdinde de çeşitli girişimlerde bulunduklarını ifade etti. Güven artırıcı önlemler konusunda da bazı ilerlemeler sağlandığını kaydeden Erhürman, Metehan Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğun azaltılması yönünde gelişmeler yaşandığını, hellim denetimleri konusunda Bureau Veritas'ın sahada çalışmaya başladığını ve yeni komitelerin oluşturulması yönünde adımlar atıldığını söyledi.

"Türkiye ile tam koordinasyon içerisindeyiz"

Erhürman, görüşme masasının dışında da uluslararası temasların sürdürülmesi gerektiğine inandıklarını belirterek Antalya Diplomasi Forumu, Türk Devletleri Teşkilatı ve Kazakistan ziyareti dahil çeşitli temaslarda bulunduklarını söyledi. Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki gözlemci üye statüsünün Kıbrıs Türk halkının yararına değerlendirilmesi için çalıştıklarını ifade eden Erhürman, uluslararası gelişmelere gerçekçi bir perspektifle yaklaştıklarını belirtti.

Türkiye ile ilişkilerin doğru zeminde yürütülmesini hedeflediklerini kaydeden Erhürman, Kıbrıs sorunu ve dış politika başlıklarında Ankara ile tam istişare ve koordinasyon içerisinde hareket ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığının yalnızca dış politika ve Kıbrıs sorunuyla ilgilenmediğini belirten Erhürman, halkın yaşadığı sorunların çözümüne yönelik girişimlerde de bulunduklarını ifade etti. Bu kapsamda iki yasanın Anayasa Mahkemesi'ne gönderildiğini, üç yasanın yeniden görüşülmek üzere Meclis'e iade edildiğini belirten Erhürman, bazı atama kararnamelerinin de liyakat ve hukuk ilkeleri doğrultusunda imzalanmadığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan Kamu Yönetimini İzleme ve Yurttaş Şikayetlerini Değerlendirme Birimi'nin çalışmalarına da değinen Erhürman, ilk 200 günde birime ulaşan 183 başvurudan 132'sinin sonuçlandırıldığını söyledi.

Kıbrıs sorununda yeni bir hareketlilik yaşandığını belirten Erhürman, "Başladığımız noktanın çok daha ilerisindeyiz. Ancak henüz çözüme ulaşıldığını söylemek için erken. Süreci dikkatli ve temkinli bir şekilde takip ediyoruz" dedi.

Erhürman, gelişmeler konusunda kamuoyunu doğru ve zamanında bilgilendirmeye devam edeceklerini ifade ettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye'yi dışlamaya yönelik girişimler başarıya ulaşamayacak"

Toplantının sonunda İHA KKTC Temsilcisi Gökçe Örnekal'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında imzalanan Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması (SOFA) sonrasında yaptığı " Doğu Akdeniz'de haklarımıza kast edilirse cevabını en sert şekilde veririz" açıklamasına ilişkin sorusunu yanıtlayan Erhürman, Erdoğan'ın değerlendirmesine katıldığını söyledi.

"Son derece doğru bir açıklama. Bizim için de aynı şey geçerli" diyen Erhürman, Türkiye'nin bölgesel gelişmelere karşı gerekli enstrümanlara sahip olduğunu vurguladı. Kıbrıs Rum liderliğinin güvenlik, enerji ve deniz yetki alanları başlıklarında uluslararası ilişkiler üzerinden Türkiye'ye karşı bir denge oluşturma arayışı içerisinde olduğunu savunan Erhürman, bu yaklaşımın hem tehlikeli hem de gerçekçi olmadığını ifade etti.

"Kıbrıs Rum halkını değil, Kıbrıs Rum liderliğini kastediyorum" diyen Erhürman, söz konusu girişimlerin hiçbir şekilde hedeflenen sonuca ulaşamayacağını ve bunun uluslararası toplum tarafından da bilindiğini söyledi.

Deniz yetki alanları, enerji ve güvenlik gibi başlıkların Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın ele alınamayacağını belirten Erhürman, "Bu alanlarda atılan tek taraflı adımlar hukuken de problemli, tehlikeli ve gerçekçi değildir" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki mevcut gelişmelerden yararlanarak bazı ülkelerin Doğu Akdeniz'de yeni pozisyonlar elde etmeye çalıştığını kaydeden Erhürman, Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye Cumhuriyeti'ni dışlamaya yönelik girişimlerin başarıya ulaşamayacağını söyledi.

Erhürman, "Enerji, ticaret yolları, deniz yetki alanları ve güvenlik başlıklarında Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye Cumhuriyeti'ni dışlamaya yönelik hiçbir hamle sonucuna ulaşamaz. Daha da kötüsü bu tür girişimler adada ve bölgede kalıcı çözüm, kalıcı istikrar ve kalıcı barış arayışlarına zarar verir" dedi.

Türkiye'nin ve KKTC'nin bu gelişmeler karşısında sessiz kalmasının beklenemeyeceğini vurgulayan Erhürman, "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin hakları görmezden gelinirken seyirci kalmasını bekleyemez. Tabii ki seyirci kalınmayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması da bu yöndedir. Son derece yerindedir" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı