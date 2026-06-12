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Hatay'da anız yangını, zeytin bahçelerine zarar verdi

Hatay'da anız yangını, zeytin bahçelerine zarar verdi
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde anız yakımı sonucu çıkan yangın zeytin bahçelerine sıçradı. 200 dönümlük alan zarar görürken, ekipler yangını kontrol altına aldı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde tarladaki anız yangını, zeytin bahçelerine sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, içinde zeytin bahçelerinin de bulunduğu 200 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, gece saatlerinde Kırıkhan ilçesi Güzelce ve Karaçağıl mahallelerini kapsayan alanda çıktı. Tarlada anız için yakıldığı öne sürülen ateş, kısa sürede kontrolden çıkarak çevredeki zeytin bahçelerine ve çalılıklara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bir saati aşan çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede içinde zeytin bahçelerinin de bulunduğu 200 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDemet Gören:

vay be 200 dönüm yok mu başka çare çiftçiler ne yapıcak artık avrupa ülkelerinde bu anız yakma yasak zaten oralarda çiftçiler ne yapıyo biz niye hala bu eski yöntemi kullanıyo duruyoz gerçekten merak ettim abi

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Haber YorumlarıDilek Erze:

bu anız yakma işi ne zaman yasaklanacak artık her sene aynı şey oluyo hayvanlara da çok kötü geliyo ama maalesef bazı insanlar dinlemiyo

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Haber YorumlarıYaser Çolak:

çiftçiler için yazık gerçekten bir de biraz denetim olsa bu tür şeyler yaşanmaz

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