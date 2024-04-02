YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Erdoğan "Topal ördek" demişti, dengeler değişti! İşte İBB Meclisi'nde yeni koltuk dağılımı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbullular kararını verdi. Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu, yüzde 51,14 ile yeniden seçildi. CHP, İBB Meclisi'nde sandalye çoğunluğunu da kazandı. Bu durum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2019 yerel seçimleri sonrası İBB yönetimi ve İmamoğlu'na yönelik sarf ettiği "topal ördek" sözlerini akıllara geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Murat Kurum'a 11 puan fark atarak yüzde 51,14 ile seçimi kazandı. Kurum, yüzde 39,59 oy alırken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz ise yüzde 2,61 oy aldı. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İBB Meclisi'nde de çoğunluğun CHP'de olduğunu duyurdu.

İBB MECLİSİ'NDE CHP ÇOĞUNLUĞU ELDE ETTİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ongun, İBB Meclisi'nde CHP'nin 184, AK Parti'nin 130, MHP'nin ise 2 sandalye elde ettiğini açıkladı. Ongun, paylaşımında, "İstanbul'a hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan 'Topal ördek' demişti, dengeler değişti! İşte İBB Meclisi'nde yeni koltuk dağılımı

AKILLARA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN "TOPAL ÖRDEK" YORUMU GELDİ

Ongun'un paylaşımı sonrası ise akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'u kazanan CHP yönetimine ilişkin söylediği sözler geldi. Erdoğan, o dönem cami çıkışı yaptığı bir açıklamada, İBB Başkanlığı'nı kazanan fakat İBB Meclisi'nde çoğunluğu alamayan İmamoğlu ve yönetimi için, "Çoğunluğu bizde. Şu anda hala her şey devam ediyor. Öyle de olsa, bunlar neye dönmüş biliyor musun, bunlar topal ördek." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan 'Topal ördek' demişti, dengeler değişti! İşte İBB Meclisi'nde yeni koltuk dağılımı

"TOPAL ÖRDEK" KAVRAMI NEDİR?

"Topal ördek", ABD'de başkanlık sistemi içinde kullanılan bir tanımdır. ABD'de, yeni başkanın seçildiği kasım ayıyla devir teslimin yapıldığı ocak ayı arasındaki dönemde başkanlar "topal ördek" olarak tanımlanıyor ve "siyasi anlamda etkisiz" olarak değerlendiriliyor.

2019'DA İBB MECLİSİ NASILDI?

2019'da yapılan yerel seçimlerde o dönem Millet İttifakı'nın adayları CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul, Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Ancak iki kentte de Büyükşehir Belediye Meclislerinde Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlamıştı. İstanbul'da 39 ilçe belediyesinden 25'ini Cumhur İttifakı kazanmıştı ve 312 üyeli İBB Meclisi'nde AK Parti'nin 176, CHP'nin 128, MHP ve İYİ Parti'nin 4'er üyeleri vardı.

Erdoğan 'Topal ördek' demişti, dengeler değişti! İşte İBB Meclisi'nde yeni koltuk dağılımı2019 yerel seçimleri sonrası İBB Meclis sandalye dağılımı (Sarı renk: AK Parti, kırmızı renk: CHP)

İBB MECLİSİ'NDEKİ ÇOĞUNLUK MESELESİ TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

CHP'li yetkililer, çoğunluğun ellerinde olmadığı belediyelerde, AK Partili üyeler tarafından engellendiklerini öne sürmüştü. İstanbul'da ulaşım ihaleleri ve halk ekmek gibi sosyal projeler bu başlıklardan arasındaydı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Politika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Recep Tayyip Erdoğan Ekrem İmamoğlu Murat Ongun İstanbul Gündem Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hatay'da oylar yeniden mi sayılacak, seçim iptal mi? İBB meclis dağılımı nasıl oldu, CHP İBB meclisini aldı mı? Kızıl Goncalar bitiyor mu, final mi yapacak? 2 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 2 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 2 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 2 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 2 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Fütursuz ne demek? Fütursuz anlamı ne? 2 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 2 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Erzurum'da seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Erzurum Yerel Seçim sonuçları!
500

Yorumlar (8)

Serkan Wash:

Tayyip kendini çok yükseklerde gördü. Herkesi aşağıladı. Millet dün onu yere çaktı hiç kalkmamak üzere. Çoğu kendini yenilmez gören liderlerin sonu böyle hüsran olmuştur.

89
31
yanıtYanıtla
İbrahim Demirel:

İlk cümlene kesınlıkle katılıyorum. Lakın bu düşünceye sadece Erdoğan özelin de sahip olmamak gerek, Yeri geldiğinde İmamoğlu yeri geldiğinde Bahçeli yada özel özel için de bunları düşünmek gerek. Yani bu kalkın şunu net şekilde söylemesi gerek “ Hiç bir siyasetçi, bu milletin üzerinde değildir.” Bu düşünceye sahip olmamız gerek böyle davranırsak hiç birisi şımarık hareket de bulunamaz. Her zaman halkçıyız.

yanıt5
yanıt0
Onur Arslan:

MHP asgari ücret deki 2 TL misali.

70
7
yanıtYanıtla
Baba Yabgu:

Keser döner sap döner gün gelir hesap döner

40
12
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

ördek topal ama elinde koltuk değneği var dikkat etmek lazım

18
21
yanıtYanıtla
Mehmet Gazanfer:

Ne ekersen onu biçersin hem bu dünyada hem öbür dünyada hesap vakti geldi geçiyor

31
4
yanıtYanıtla
Necati Atilgan:

Amman ördek yeşil yeşil ördek...

9
3
yanıtYanıtla
Quantum:

Topal ördeğe benzetenlerin üzerine atom bombası düştü, enkaz baya büyük

8
3
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title