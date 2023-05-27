Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi bay bay Kemal durmadan palavralar sallıyor. ya bay bay Kemal, sen hukuk nedir bilmiyorsun. Bir defa parlamentoda şu anda senin sayın ne? Hiç. Düştün geri. Gittin 40 tane milletvekilini yüzde 1 oyu olanlara verdin ya. Hani sen hesap uzmanıydın ya. Şu anda biz Cumhur İttifakı olarak 323 ile parlamentodayız. ve biz yasal düzenleme yapabilecek güçteyiz." dedi.

Partisinin Beykoz'da düzenlediği mitingde konuşan Erdoğan, kimsenin dışlanmadığı bir Türkiye'yi kurduklarını söyledi.

Vatandaşlardan, kimsenin kendisini yalnız, sahipsiz, çaresiz hissetmeyeceği bir Türkiye için iradelerine çok sıkı sahip çıkmalarını isteyen Erdoğan, "Benim kızım, kızlarım, imam hatip okulunun kapısından çevrildiler. Bay bay Kemal, imam hatip, imam hatip bak, normal lise bile değil. ve ben kızımı, bir arkadaşımın müdür olduğu okula göndermek zorunda kaldım. Biz bu çileleri çektik. Bu yanlışları gördük ama şimdi böyle bir sıkıntı elhamdülillah yok. Bunları kaldırdık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 14 Mayıs'ta yüzde 52'yle şahsına teveccüh gösteren Beykoz'dan bu sefer rekor beklediğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rekora hazır mıyız? Sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Şimdi buradan soruyorum, hazır mısınız? Bak. Son final bu. İstanbul'un tamamı duysun, Türkiye duysun, ekranları başında bizi izleyenler duysun. Beykoz, 28 Mayıs'ta 'Durmak yok, yola devam.' diyor muyuz? 28 Mayıs'ta 'Doğru adımla, doğru adamla yola devam.' diyor muyuz? 28 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Bunun için son ana kadar çalışıyor muyuz? Beykoz maşallah yarına hazır. Rabb'im hepinizden razı olsun. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin."

"Büyükşehir'i burada saf dışı bırakacağız"

Siyaset yolculuğuna başladığı günden beri hep eser ve hizmetleriyle konuştuklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Beykoz'u ben çok severim. Beykoz'u iyi tanırım. Hele hele Tokatköy'ün orada çok futbol oynadım. Yakınlarım var. O yakınlarıma babacığımla anneciğimle beraber gelir, onların malum böyle sımsıcak sütünü içerdik. Tanırım buraları, bilirim. Şimdi Tokatköy'ün sıkıntısı var. Büyükşehir'e ait olan bu sorunu inşallah seçimden sonra biz, Çevre Şehircilik Bakanlığımızla çözeceğiz. Büyükşehir'i burada pas edeceğiz, saf dışı bırakacağız ve bu adımı da inşallah atacağız."

"Bay bay Kemal önce sen hukuku öğren"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, şöyle devam etti:

"Şimdi bay bay Kemal durmadan palavralar sallıyor. ya bay bay Kemal, sen hukuk nedir bilmiyorsun. Bir defa parlamentoda şu anda senin sayın ne? Hiç. Düştün geri. Gittin 40 tane milletvekilini yüzde 1 oyu olanlara verdin ya. Hani sen hesap uzmanıydın ya. Şu anda biz Cumhur İttifakı olarak 323 ile parlamentodayız. ve biz yasal düzenleme yapabilecek güçteyiz. Senin yasal düzenleme yapma gücün var mı? Yok. Kime geleceksin? Cumhur İttifakı'na. Cumhur İttifakı sana ne diyecek? 'Hadi oradan, hadi oradan.' Bu komisyonlardan geçmeyi gerektirir. Senin komisyonlarda yeter sayın var mı? Yok. Genel Kurulda var mı? Yok. Dolayısıyla bay bay Kemal önce sen hukuku öğren, parlamento hukukunu öğren. Durmadan böyle yalanlarla dolanlarla talanlarla bu ülkede iş yapacağını zannediyorsan, yapamayacaksın."

Milletin kendisine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini verdiği dönemi anımsatan Erdoğan, şu görüşleri paylaştı:

"İcraat yaptık. Hatırlayın o günleri. Ardından 12 yıl boyunca Başbakan olarak sorumluluk yükledi. Proje ürettik. 2014 Ağustos'undan bu yana da Cumhurbaşkanı olarak 94 ruhuyla ülkemize aşkla hizmet ediyoruz. Sizin güveninize layık olabilmek için gece gündüz demeden koşturuyoruz. Durmak yok. İstanbul'la birlikte 81 vilayetimizin tamamına mührümüzü vurduk. Kardeşlerim işte yanınızda, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kim yaptı?"

Katılımcıların, "Yaparsa" sözünü "AK Parti yapar." olarak tamamlaması üzerine Erdoğan, "Eyvallah." dedi.

"CHP demek ne demektir? Çöp, çukur, çamur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir de bunlara sorun ya. Deyin ki 'Bay bay Kemal ya siz ne yaptınız?' 4 yıldır bu Ekrem İstanbul'da belediye başkanı. ya ne yaptı? Bir yağmur çamur olduğu zaman CHP'nin tanımı aklıma geliyor. CHP demek ne demektir? Çöp, çukur, çamur. İstanbul susuz muydu ben göreve geldiğimde, susuzdu. Peki su sorununu çözdük mü? O dağlar gibi çöpleri kaldırdık mı? Bunun yanında çukurları kaldırdık mı? Hatırlayın, CHP'den almıştık biz belediyeyi ve çok enteresandır o dönemde meşhur Ümraniye çöp patlaması olmuştu. 39 kardeşimiz orada ölmüştü. CHP budur işte. Bunların derdi yok."

Erdoğan, İstanbul'u yönetenlerin Bodrum'da olduğunu, İsviçre'de kayak yaptığını ve Van'a seçim mitingine gittiğini ifade ederek, "Sen önce İstanbul işini bir hallet. Öyle bir durumu yok. Türkiye, tarihinin en büyük yatırım hamlesiyle bizim dönemimizde tanıştı. ve orada gitmiş, HDP'nin işaretlerini yapıyor. Kardeşlerim, bunlar talimatı nereden alıyor? Kandil'den alıyor. Biz talimatı nereden alıyoruz? Allah'tan ve milletimizden alıyoruz. Aramızdaki fark bu. Şimdi bunlar teröristlerle beraber yol yürüyor değil mi? Cudi'de bu teröristleri inlerinde öldürdük mü? Gabar'da öldürdük mü? Tendürek'te öldürdük mü? Bestler Deresi'nde öldürdük mü?" diye konuştu.

Diyarbakır'da 51 Kürt vatandaşın Selahattin Demirtaş'ın talimatıyla öldürüldüğünü ifade eden Erdoğan, "Şimdi ne diyor bay bay Kemal? 'Selo'nun çıkmasını istiyorsanız oyunuzu bize vereceksiniz.' diyor." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)