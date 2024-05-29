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Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı. Erdoğan, "Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz. Köpek bakım evi olmayan yerlerde bakım evleri kurulacak. Sahipsiz hayvanlar sahiplendirilene kadar bu bakım evlerinde tutulacak. Özellikle hayvan severlerin bu süreçte daha fazla sorumluluk alacağına inanıyorum. Eğer bunu başarabilirsek bir sonraki adıma gerek kalmayacağına inanıyorum" dedi.

Başıboş köpek sorunu Türkiye'de gitgide tırmanırken konuyla ilgili olarak hazırlanan düzenleme TBMM'ye gelmek üzere. Köpeklerin uyutulmasına yönelik maddelerin yer aldığı iddia edilen düzenlemeyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz. Köpek bakım evi olmayan yerlerde bakım evleri kurulacak. Sahipsiz hayvanlar sahiplendirilene kadar bu bakım evlerinde tutulacak. Özellikle hayvan severlerin bu süreçte daha fazla sorumluluk alacağına inanıyorum. Eğer bunu başarabilirsek bir sonraki adıma gerek kalmayacağına inanıyorum" dedi.

DÜZENLEMENİN AYRINTILARINI PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sokak hayvanları düzenlemesinin ayrıntılarına ilişkin bilgi veren Erdoğan "Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan başıboş köpek sorunumuz var. Bazı ülkeler Türkiye'ye gelecek vatandaşlarını kuduz riski konusunda uyarmaya başladı. Bizim medeniyetimiz merhamet medeniyetidir. Canlıya her zaman merhametle yaklaştık. Siyaset ilkemiz bellidir.

"KÖPEK BAKIM EVİ OLMAYAN YERLERDE BAKIM EVLERİ KURULACAK"

Yaradılanı severiz Yaradan'dan ötürü. Hiç kimse bizim merhametimizi sorgulamasın. Sahipsiz köpek sayısını yakala, kısırlaştır metoduyla çözmek istedik. Ama bu olmadı. Şu anda bu sorunu köklü şekilde çözüme kavuşturmamız şart. Bu çağrıya kayıtsız kalmamız düşünülemez. Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz. Köpek bakım evi olmayan yerlerde bakım evleri kurulacak. Sahipsiz hayvanlar sahiplendirilene kadar bu bakım evlerinde tutulacak. Sahiplendirilmeleri için kampanyalar düzenlenecek.

"HAYVANLAR ÇİP TAKILACAK VE SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK"

Sahiplenilen hayvanlar kısırlaştırılacak, çip takılacak ve sahiplerine teslim edilecek. Biz istiyoruz ki barınaklara aldığımız tüm hayvanlar sahiplendirilsin. Özellikle hayvan severlerin bu süreçte daha fazla sorumluluk alacağına inanıyorum. Eğer bunu başarabilirsek bir sonraki adıma gerek kalmayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak

4 BAKANLIK TASLAK ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, AK Parti Grup Toplantısı'nda sokak hayvanlarına ilişkin çalışmaya ilişkin soruları yanıtladı. Tunç, milletvekillerinin değerlendirmesine sunulacak çalışma için Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak taslak düzenlemelerinin yapıldığını dile getirdi.

SOKAK KÖPEKLERİNİN UYUTULMASI TARTIŞMASI

Gazetecilerin, sokak köpeklerinin uyutulması konusu hakkında sorulan soruya ise Bakan Tunç, "Bunlar Meclis'te tartışılacak konular." yanıtını verdi.

"YASAL DÜZENLEME İHTİYACI OLDUĞU ÇOK AÇIK"

Hayvanları koruma noktasındaki kararlılıklarını sürdürdüklerini altını çizen Tunç, "Hayvanları Koruma Kanunu çıkaran bir iktidarız. Hayvanları eziyet edenlere yönelik cezaları artırmıştık. Hassasiyetimiz devam ediyor. Çocuklara, yaşlılara, saldırıları da önlemek lazım. Bir yasal düzenleme ihtiyacı olduğu açık." dedi. Denginin iyi koruması gerektiğini de vurgulayan Tunç, "Hem hayvanlarımızı koruyalım hem insan sağlığını tehdit edecek durumları kaldırmak lazım." diye konuştu.

TOPLUMUN TÜM KESİMLERİ DİNLENİYOR

Sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenleme üzerinde çalışan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise "10 gün daha çalışırız. Toplumun tüm kesimlerini dinliyorum, henüz kesinleşmiş bir düzenleme yok. Bir teklif var çalışıyoruz." dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (6)

Özcan Özcan:

toplumun tüm kesimlerini dinliyoruzdan kastı toplumun farklı yerlerinde bulunan akpliler.Bu arada BEN TÜRKÜM BENİM FİLİSTİN DİYE BİR DAVAM YOK.

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Huseyni Sevdam:

Özcan biz insanız ve müslümanız filistin başta olmak üzere nerde bir zülüm varsa biz karşısındayız

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Adem:

Belediye, vakıflar, STK lar alsın biz de halk olarak maddi destek verelim

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Murat Yıldırım:

Halk gününü zor geçiriyor Hayvanseverler maddi destek versin…Ayrıca bahsettiğin kurumlar ilgilenecek olsa şimdiye ilgilenirlerdi…

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Zekai Akoglu:

Sahiplendirme çözüm değil. Gelecekler içlerinden görseli güzel cins köpekleri seçecekler gerisi ne olacak. Sahiplendiklerini de hevesleri gidince hop tekrar sokağa atacaklar. Devletin kırsal alanlarda bir sürü yeri var. çevirin etrafını hayvanlar orada gezsin dolaşsınlar ben hayvan severim diyenler o alanlarda beslemesini yapsın. Barınak 4 tarafı duvar ha uyutmuşsun ha cezaevi gibi alanda tutmuşsun. Kısırlaştırdığınızda zaten en fazla 20 yıl sonra soyları tükenir. Öldürme yaşat...

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Güray Dilli :

Sahipsiz köpekleri kimse sahiplenmez. Çünkü sahipsiz kaldıkları için sokaklarda yaşıyorlar. Kısırlaştırmak da ısırmayı önlemiyor , insanlara saldıranların çoğunda kulak küpesi var. Sivri Ada'ya göndermek de çözüm değil. Halkın kabullenebileceği bir başka çözüm yolu bulunmalı

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