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Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var

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31 Mart seçimleri öncesi İzmir'deki mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gündoğdu Meydanı bugün bizi yine yanıltmadı. Emniyetten katılım sayısını istedim, 100 bin. Durmak yok, yola devam. 31 Mart pazar akşamı inşallah hep birlikte bu müjdeyi yaşayacağız" dedi.

Yerel seçimlere sayılı günler kala mitinglerine hız kesmeden devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İzmir'deydi. Gündoğdu Meydanı'nda geniş katılımlı bir konuşma yapan Erdoğan muhalefetin kalesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"31 MART AKŞAMI HEP BİRLİKTE MÜJDEYİ YAŞAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde; "Gündoğdu Meydanı bugün bizi yine yanıltmadı. Emniyetten katılım sayısını istedim, 100 bin. Durmak yok, yola devam. 31 Mart pazar akşamı inşallah hep birlikte bu müjdeyi yaşayacağız. İzmir'in kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istiyoruz.

Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var

"AMACIMIZ İNSANLARIN HUZUR VE REFAHINI YÜKSELTMEK"

Belediyecilik zaten bizim işimiz. 31 yıldır tek başımıza iktidarız. Başka bir niyetimiz olsa zaten ortaya çıkardı, milletim bizi buralarda bırakmazdı. Amacımız insanımızın huzur ve refah seviyesini yükseltmek olduğunu herkes anladı.

Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var

"İZMİR'E 449 MİLYAR LİRA KAMU YATIRIMI YAPTIK"

İzmir'e 21 yılda günümüz rakamlarıyla 449 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Bu muhalefet ne yaptı? Bunların yatırımı var mı İzmir'de? 4 yeni üniversite kurduk. 26 bin 431 kişi kapasiteli yurt binalarını açtık. İzmir Belediyesi acaba kaç yurt yaptı? 115 adet spor tesisi inşa ettik. 17 milyar lira sosyal yardım sağladık. 2060 yataklı Bayraklı Şehir Hastanemiz olmak üzere 129 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık.

Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var

"2520 METRE UZUNLUĞUNDAKİ KONAK TÜNELİNİ KAZANDIRDIK"

21 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. İktidara geldiğimizde 6 adet atık su arıtma tesisi varken bugün 70 adet su arıtma tesisi oldu. Ulaştırmada 618 kilometre bölünmüş yol yaptık. Osmangazi Köprüsü ve bağlantı yolu dahil olmak üzere İstanbul-İzmir Otoyolu'nu hizmete açtık. 2520 metre uzunluğundaki Konak Tünelini kazandırdık. İzmir Çevreyolunu da bitirdik, yeni çevre yolları da yapılıyor."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri İzmir Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (11)

ALEYNA AKAN:

Cidden artık MİTİNG, SEÇİM MÜZİĞİ, Billboard vs çok gereksiz. Buna harcanan para SMA li çocuklara harcanmalı. Bu çocuklar her yerde dilenmeye sevk ediliyor maalesef.

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Salih Kandıralı:

Çocukluk aşıları yasaklansın dedik yıllarca. Sma denen hastalık niye çıktı onu sorgulayın önce.

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Erhan Sarac:

Salih allahtan dileğimdir ki inşallah çocuğun torunun sma hastası doğar da o zaman anlarsın

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Tutankamon Hoca:

Erhan haketsene Beddua edip onlardan olma boşver

yanıt3
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JY:

TUM TURKIYE'DEN OTOBUS KALDIRIP KENDI TARAFLARINI GETIRMEMISLERSE BENDE BIR SEY BILMIYORUM. IZMIR HALKI DIN SOMURUCULERINE YUZ VERMEZ.

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MEHMET BIÇEROL:

Civar iller ve ilçeler ve köylerinden. Otobüslerle bindirilmiş kıtalar İzmir 100 yıl geçsede ATATÜRK sevenlerin kalesidir her zaman ve daima .Sevgilerimle

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Yunus Vural:

Yanlış saymışlar bilgiler bende 500 bin kişi varmış , iyi sıkıyorsun dayı ??????

20
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İlhan Fırat:

Seçim günü çok güzel yanıltırlar merak etmeyin saygıdeğer başkanım

10
2
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İbrahim Demirel:

Türkiyede yaşayan 85 milyon insan içinde aklı başında 100 bin kişi çıkar diye düşünüyorum. Sağcı yada solcu farketmez yahu aklı başında bir insan bir haftasonu tatilini gidip mitinglerde heba eder mi ? Tam olarak amac ne savaşa mı gidiyorsunuz memleketi düşman işgalinden mi kurtardınız? Bu millete dair umudum yok.

4
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Medeni Bingöl:

Cumhurbaşkanı eminiyetten bilgi alma gereğini Merak etmiş

4
0
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