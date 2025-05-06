MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elinde tespihle bekledi

Bahçeli, Erdoğan'ı böyle bekledi
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117 gün sonra sürpriz zirve! Erdoğan-Bahçeli zirvesi başladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesi başladı. En son 9 Ocak'ta görüşen iki liderin sürpriz zirvede küresel, siyasal ve bölgesel konuların ele alınacağı belirtildi. Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında bugün sürpriz bir görüşme yapılacağı açıklandı. Bahçeli'nin Ankara'da şahsi konutundaki görüşme bugün 18.00'de başladı.

BAHÇELİ, ERDOĞAN'I KAPIDA KARŞILADI

Görüşme öncesi MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutunun kapısında bekledi. Bahçeli'nin elindeki tespih dikkat çekti. MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider kameralara poz verdikten sonra konuta geçti.

117 GÜN SONRA BİR ARAYA GELDİLER

En son 9 Ocak'ta yine Bahçeli'nin konutunda görüşen iki lider o tarihten sonra ilk kez bir araya geldi. Görüşmede; bölgesel ve küresel gelişmeler ile güncel siyasi konuların ele alınması bekleniyor.

KÜRESEL, BÖLGESEL VE SİYASİ KONULAR ELE ALINACAK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şunları yazdı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşecektir."

EN SON 9 OCAK'TA GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, en son 9 Ocak 2025 tarihinde bir araya geldiler. Görüşme, Bahçeli'nin Ankara'nın Çankaya ilçesindeki konutunda gerçekleşti ve yaklaşık 40 dakika sürdü. Basına kapalı olarak yapılan bu görüşmenin ardından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bugün, 6 Mayıs 2025 Salı günü saat 18.00'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret etmesi planlanıyor. Bu ziyaret, yılın ikinci yüz yüze görüşmesi olacak.

117 gün sonra sürpriz zirve! Erdoğan-Bahçeli zirvesi başladı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıUmut Bingöl:

Bizi bu beyefendiler yönetiyor...

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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

öbür dunyadan 3 g bağlantılı görüşme

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

zirveden, müjde çıktı

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