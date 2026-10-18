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Sakarya'da akılalmaz kaza! Kontrolden çıkan otomobil apartmanın ikinci katındaki daireye çarptı

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Sakarya'da akılalmaz kaza! Kontrolden çıkan otomobil apartmanın ikinci katındaki daireye çarptı Haber Videosunu İzle
Sakarya'da akılalmaz kaza! Kontrolden çıkan otomobil apartmanın ikinci katındaki daireye çarptı
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, istinat duvarını aşarak bir apartmanın ikinci katındaki daireye çarptı. Kazada yaralanan olmazken araç, olay yerine getirilen vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarını aşarak bir apartmanın ikinci katındaki daireye çarptı.

KİMSE YARALANMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kimsenin yaralanmadığı belirlendi.

ARAÇ VİNÇLE KALDIRILDI

Otomobilin bulunduğu yerden çıkarılması için bölgeye vinç getirildi. Ekiplerin çalışmasıyla araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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