Sakarya'da akılalmaz kaza! Kontrolden çıkan otomobil apartmanın ikinci katındaki daireye çarptı

Sakarya'da akılalmaz kaza! Kontrolden çıkan otomobil apartmanın ikinci katındaki daireye çarptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, istinat duvarını aşarak bir apartmanın ikinci katındaki daireye çarptı. Kazada yaralanan olmazken araç, olay yerine getirilen vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarını aşarak bir apartmanın ikinci katındaki daireye çarptı.
KİMSE YARALANMADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kimsenin yaralanmadığı belirlendi.
ARAÇ VİNÇLE KALDIRILDI
Otomobilin bulunduğu yerden çıkarılması için bölgeye vinç getirildi. Ekiplerin çalışmasıyla araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı