Erdoğan Doğal Gaz Desteği Uygulaması İçin Seçim Sonrasına Tarih Verdi

Erdoğan, Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan şöyle konuştu:

"VATANDAŞLARIMIZIN BÜTÇESİNE TOPLAM 87 MİLYAR LİRA TUTARINDA DESTEK SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ"

"Şehrimize en son bundan sadece 9 ay önce, 20 Nisan tarihinde gelmiştim. Ziyaretimizde milletimizin asırlık hayallerinden olan Karadeniz doğal gazını resmen devreye almanın gururunu yaşamıştık. Filyos'taki törenimizde müjdesini verdiğimiz ücretsiz doğal gaz desteğimizi halen sürdürüyoruz. İlk ay ısınma dahil konutlardan hiçbir ücret almadık. Yani, vatandaşlarımızın doğal gaz faturasını devlet olarak biz ödedik. Daha sonra 11 ay boyunca konutlardaki mutfak ve su ısıtma için kullanılan 25 metreküplük doğalgaz tüketiminin bilabedel olacağını söyledik. Nisan ayından beri 25 metreküplük miktarı faturalardan düşüyoruz. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın bütçesine toplam 87 milyar lira tutarında doğrudan destek sağlamış olacağız.

Kendi gemilerimizle sismik arama ve sondaj çalışmalarımız devam ediyor. 'Her seçim öncesinde gaz buluyorlar' diyen çapsızlara aldırmadan, 'Parayı Karadeniz ve Akdeniz'in sularına gömüyorlar' diyen gafillere kulak asmadan ne dedik? Bulanlar, ancak arayanlardır düsturuyla arama faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Zonguldak'ı kömürden sonra doğal gazın da merkezi haline getirmekte kararlıyız. Şunu çok açık ve net ifade etmek isterim; enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimizdir.

"GABAR'DAKİ PETROL KUYUMUZUN GÜNLÜK ÜRETİMİ 35 BİN VARİLİ GEÇTİ"

Karadeniz doğal gazının ardından şimdi de Gabar'da bulduğumuz yüksek miktarda ve kalitede petrol, bu atılımlardan biriydi. Hatırlarsanız muhalefet cenahı, bu keşfimize de bir kulp takmıştı. Milletin sevincine ortak olmak yerine petrol keşfimizi alaya almışlardı. Peki sonra ne oldu? Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibarıyla, müjdeye dikkat, 35 bin varili geçti.

11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı etkileyen bu büyük afette 53 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Zonguldaklı madencilerimiz, şu madencilerimiz var ya, şu sarı bereliler var ya enkazların altından o depremdeki vatandaşlarımızı kurtarmak için adeta seferber oldular.

"ZONGULDAK İÇİN BİN 500, BARTIN İÇİN 400, KARABÜK İÇİN 100 OLMAK ÜZERE TOPLAM 2 BİN İŞÇİMİZ İÇİN RESMİ SÜRECİ EYLÜL AYININ ORTASINDA BAŞLATTIK"

Biz meydanlarda kurusıkı atıp, bolca vaat dağıtıp, göreve gelince bir daha oralara uğramayanlardan değiliz. Biz ahdine, kavline ve milletine verdiği sözlere sadık olan bir hükümetiz. Her zaman söylüyorum, biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız. Biz bu millete hizmet için varız. Bizi, partimizi ve ittifakımızı CHP'nin başını çektiği muhalefetten ayıran temel vasfımız işte budur. Onlar çok az iş ama bol bol şov ve reklam yaparlar. Biz ise eserlerimizle konuşuruz, icraatlarımızla konuşuruz, projelerimizle konuşuruz, neticelendirdiğimiz sözlerimizle konuşuruz. Fikri takip yapıp yerine getirdiğimiz sözlerin çetelesini tutmak bizim için iftihar vesilesidir. Hatırlarsanız 20 Nisan'da şehrimize geldiğimizde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2 bin işçi alacağımızın sözünü vermiştik. Zonguldak için bin 500, Bartın için 400, Karabük için 100 olmak üzere toplam 2 bin işçimiz için resmi süreci eylül ayının ortasında başlattık. Gerekli evrakları ve eğitimlerini tamamlayan işçi kardeşlerimiz peyderpey şu anda işbaşı yapıyor.

Zonguldak'a son 21 yılda bugünün rakamlarıyla toplamda 189 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 2 bin 120 adet yeni derslik kazandırdık. Gençlik ve sporda 10 bin 487 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık, farklı branşlarda toplam 54 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Zonguldaklı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 3 milyar lira sosyal yardım desteğinde bulunduk.

Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 2 bin 618 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Zonguldak'ta 5 millet bahçesi projemiz bulunuyor. 2 millet bahçemizi tamamladık.

Yaptığımız yatırımlarla Zonguldak'ın içme suyu meselesini kökten çözdük. Alaplı Barajı'nın yapımı sürüyor. Zonguldaklı çiftçilerimize toplam 718 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik.

Karadeniz gazının hanelere gelmesini sağlayan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ni hayata geçirdik. Sakarya Doğal Gaz Sahası Projesi'nin ikinci faz ve Batı Karadeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin ikinci ve üçüncü faz çalışmaları devam ediyor. Zonguldak merkezle birlikte 15 ilçe ve beldemize doğal gazı gönderdik. Önümüzdeki dönemde Beycuma, Elvanpazarcık, Kandilli, Karaman, Karapınar ve Nebioğlu'na doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz. Hizmetlerin katlanarak devamı için 31 Mart seçimleri çok çok önemli."

ZONGULDAK İL ADAYLARI

Erdoğan ardından Zonguldak ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı ilçe adayları şöyle:

Alaplı: Recep Ocak

Çaycuma: Bünyamin Bostancı

Devrek: Özcan Ulupınar

Ereğli: İbrahim Sefer

Gökçebey: Erkan Soner Kodaman

Kilimli: Kamil Altun

Kozlu: Ali Bektaş

ZONGULDAK BELDE ADAYLARI

Gümeli: Aytaç Tosun

Filyos: Ömer Ünal

Karapınar: Nejdet Dernek

Perşembe: Turhan Okumuş

Saltukova: Adil Düzlü

Çaydeğirmeni: Satılmış Gebeş

Gülüç: Kerim Sönmez

Kandilli: Osman Çakmakoğlu

Ormanlı: Bayram Başol

Bakacakkadı: Sezgin Özdemir

Çatalağzı: Yunus Lütfi Çoban

Gelik: Hikmet Bektaş

Muslu: Şener Aydın

Beycuma: Vural Kundakcıoğlu