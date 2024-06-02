Erdoğan'dan yeni müfredata yönelik tepkilere yanıt: Eleştirilerin çoğu pedagojik değil ideolojik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında yeni müfredata ilişkin tepkilerle ilgili konuştu. Erdoğan, "Bazı marjinal grupların modele dair eleştirilerinin çoğunun pedagojik değil, ideolojik sebeplerden kaynaklandığını sizler de gördünüz" diye konuştu.

"ÖNEMLİ REFORMLARI HAYATA GEÇİRDİK"

Ak Parti'nin Kızılcahamam'daki kampının kapanış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Ak Parti kuruluşundan itibaren reformcu anlayışını kaybetmemiştir. Geniş bir yelpazede gerçekten önemli reformları hayata geçirdik. Ülkemizin ve milletimizin yolunu aydınlatmayı başardık. Demokrasimizi vesayetçilerin karanlığından biz çıkardık. Paranoyalara, korkulara son verdik. İçine kapanmış bir ülkeye son yirmi yılda özgüven ve cesaret kazandırdık. Başarılarımızdan elbette gurur duyuyoruz ancak bunları yeterli görmüyoruz. Ak Parti statükocu bir parti değildir ve asla olmayacaktır.

"TÜRKİYE'Yİ DARBE ANAYASASI AYIBINDAN KURTARALIM"

Yeni ve sivil bir anayasanın bunun lokomotifi olacağına inanıyoruz. Biz yeni Anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşıya açığız. Bu meselenin bir siyasi bilek güreşine çevrilmesini de doğru bulmuyoruz. Diyoruz ki oturalım, konuşalım, el ele verelim. En geniş mutabakatla Türkiye'yi darbe anayasası ayıbından hep beraber kurtaralım.

"GÜVENLİĞİMİZDEN TAVİZ VEREMEYİZ"

Muhalefetten de beklentimiz darbe Anayasa'sının güzelliklerini anlatmak yerine görüşlerini, önerileri açıkça ortaya koymalarıdır. Milletimizin talep ve beklentileri doğrultusunda hak ve hürriyetleri genişletirken şüphesiz güvenliğimizden taviz veremeyiz. Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ'cü hainlerin devletimizin kritik birimlerinden temizlenmesiyle terörle mücadelede yeni bir iivme yakaladı.

"YENİ BİR YOL HARİTASI ÇİZMEMİZ GEREKİYOR"

Türkiye'nin seçim gündemini artık geride bırakıp önüne bakması önemlidir. Siyasetten tasfiye edilmiş, kendi partilerinden tart edilmiş kimi müfriz tüccarların gündeme gelme çabalarını sadece üzüntüyle değil aynı zamanda büyük bir taaccüp ile izliyoruz. Siyasi, iktidar ile muhalefet arasında bir kayıkçı kavgasına dönüştürme gayretlerini, bu projenin sahipleri dahil kimseye bir faydası dokunmaz. Milletimize yeni şeyler söylememiz, milletin derdine derman olacak bir yol haritası çizmemiz gerekiyor. Cumhuriyetimizin daha güçlü bir Türkiye'yi biz hayal ediyoruz. Bu hayalin adı, Türkiye Yüzyılı'dır.

"SEÇİM İÇİN 4 YIL VAR, SÜREYİ ÇOK İYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ"

Tayyip Erdoğan olarak ümit ve dua ediyorum ki böyle bir Türkiye sadece bizim, sadece AK Parti ve Cumhur ittifakının özlemi, arzusu, ülküsü değildir. Yol ve yöntemlerimiz farklılık arz etse de muhalefetin de aynı hedeflere sahip olduğuna yürekten inanıyorum. Bunun için yumuşamayla birlikte siyasi partiler arasındaki kesişim alanının büyümesini son derece kıymetli buluyorum. Son bir yılda üst üste yaşadığımız seçimler sebebiyle milletimiz yoruldu. Siyaset de şüphesiz bundan etkilendi. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı için 4 yıl, belediyeler için 5 yılımız var. Bu süreyi çok çok iyi değerlendirmemiz lazım.

YENİ MÜFREDAT AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanımız yeni modelin detaylarını sizlerin değerlendirmesine sundu. Bazı marjinal grupların modele dair eleştirilerinin çoğunun pedogojik değil, ideolojik sebeplerden kaynaklandığını sizler de gördünüz.

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZLA BİR ARAYA GELECEĞİZ"

1-2 Temmuz tarihinde belediye başkanlarımızla burada bir araya geleceğiz. Gereksiz tartışmaların içerisine girmeyeceğiz. Her birimiz kendi şehrinde davamıza hizmet etmek için canla başla çalışacak, ter dökecek. Biz bugünlere sadece ve sadece milletimizle geldik. Hakkın rızası, halkın desteği bizimle olduğu sürece kimse bizim yürüyüşümüzün önüne geçemez."