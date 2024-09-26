Erdoğan'dan dikkat çeken adım! Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti, direk yurda dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 79'ncu Genel Kurulu için New York'taydı. GEnel Kurulda oldukça ses getiren bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta bulunduğu sürede yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan'ın yurda dönmeden önce ABD Başkanı Biden'ın düzenlediği akşam yemeğine katılacağı biliniyordu.

YEMEĞE KATILMAKTAN VAZGEÇTİ

NTV Muhabiri Hüseyin Günay, Erdoğan'ın bu yemeğe katılmaktan vazgeçtiğini duyurdu. Günay, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Erdoğan Biden'ın akşam yemeğine katılmaktan vazgeçti. Türkevi'nden çıktı havalimanına gidiyor, Türkiye'ye dönecek.

BUGÜN AMERİKAN KANALINDA ABD'Yİ BİR KEZ DAHA ELEŞTİRMİŞTİ

Erdoğan bugün Amerikan NBC News kanalından Keir Simmons'a röportaj vermiş o röportajında ABD'ye İsrail'e verdiği destek nedeniyle bir kez daha tepki göstermişti. Erdoğan, Batılı ülkelerin İsrail'e yönelik tutumunu eleştirdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Maalesef birçok Batılı ülke İsrail karşısında sessiz kalmaya devam ediyor ve İsrail'e karşı bir tutum geliştirmediler. NATO müttefikleri arasında da maalesef İsrail'in yanında duran ülkeler var. Şu an ABD'deyiz ve ABD'de bu ülkelerden biri. ABD Başkanı Joe Biden'ın bir taraftan İsrail'i eleştirdiğini ancak diğer taraftan farklı şekillerde destek verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin İsrail'e silah ve mühimmat sağladığını, destek olmak için Akdeniz'e uçak gemisi gönderdiğini anımsattı.