Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler'e sert eleştiri: 'Ciddi bir reforma ihtiyaç duyuyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Birleşmiş Milletler, kendisine yüklenen görevleri yerine getirebilmek için ciddi bir reforma ihtiyaç duyuyor" ifadesini kullanarak mevcut sistemin bekleneni yapamadığını belirten bir açıklama yaptı.

Şanhay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan peş peşe kritik açıklamalar geldi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İ TOPA TUTTU

Zirve sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'i sert sözlerle eleştirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan, "Birleşmiş Milletler, kendisine yüklenen görevleri yerine getirebilmek için ciddi bir reforma ihtiyaç duyuyor. 80 sene önceki şartların dikte ettiği mevcut sistemin, değerli dostum Sayın Guterres'in tüm gayretlerine rağmen ne Orta Doğu'daki zulümleri bitirmede ne de kural temelli uluslararası düzenin idamesinde bekleneni yapabildiğini söylemek hayli güçtür" dedi.

"FİLİSTİN HALKININ TAMAMI İÇİN SES YÜKSELTENLERE TEŞEKKÜR EDERİM"

"Uluslararası toplum, çoğu çocuk, kadın ve yaşlı 63 binden fazla Gazzelinin katledilmesine, masum yavruların açlıktan kırılmasına engel olamıyorsa hepimiz başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmek mecburiyetindeyiz" diye yazan Erdoğan, "Şurası bir gerçek ki bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz.

Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında Birleşmiş Milletleri küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin hepimizin mesuliyeti olduğuna inanıyorum. Gazze'si ve Batı Şeria'sıyla Filistin halkının tamamı için sesini yükselten tüm dostlarıma, tüm vicdan sahiplerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"SURİYE'DE KALICI BARIŞ DÖNEMİNİN KAPILARI ARALANDI"

Erdoğan yaptığı bir diğer açıklamada ise Şanhay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ni değerlendirdi. Yine sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Bu yıl 25'incisi icra edilen Şanhay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Asya'nın kadim hoşgörü ikliminin ve sorunlara ortak çözüm bulma geleneğinin günümüzdeki temsilcisi olan Şanhay İşbirliği Teşkilatıyla iş birliğimizi güçlendirmeyi temenni ediyorum.

Suriye'de kalıcı bölgesel barış ve istikrar adına tarihî fırsatlar sunan yeni bir dönemin kapıları aralandı. Komşumuz Suriye'nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü girişimin karşısında olmayı sürdüreceğiz.

"GÜNEY KAFKASYA'DA ATILAN ADIMLAR MEMNİYET VERİCİDİR"

Öte yandan Güney Kafkasya'da ve Orta Asya'da kalıcı barış, istikrar ve refahın temini için son dönemde atılan adımlar memnuniyet vericidir. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde attığımız adımlar sadece kardeş ülkelerimiz için değil, geniş bölgemizin de istikrarına katkı sağlamaktadır.

Şanhay İşbirliği Teşkilatı, enerji güvenliğinin artırılması ve stratejik altyapı projelerinde ortaklıkların geliştirilmesi bakımından önemli bir platformdur.

En batıdaki Asyalı, en doğudaki Avrupalı olarak Asya, Avrupa ve Orta Doğu'nun tam merkezindeki jeostratejik konumumuzla ulaşım ve iletişimin kesintisiz ve güvenli şekilde sürmesine katkı sunmaya devam ediyoruz.

"SORUNLAR DİYALOG VE DİPLOMASİYLE ÇÖZÜLMELİDİR"

Bir yandan Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi'yle tarihî İpek Yolu'nu canlandırmayı hedeflerken diğer yandan bu girişimi Kuşak ve Yol Girişimi'yle uyumlaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kuzey-güney-doğu istikametinde hayata geçirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi'yle de geniş bir coğrafyayı birbirine bağlamayı hedefliyoruz.

Türkiye'nin vizyonu, tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde sorunların diyalog, diplomasi ve iş birliği ruhuyla çözülmesidir. Biz bu bağlamda ekonomik kalkınmayı, ticareti ve toplumların refahını önceleyen bir dünya düzeni hedefliyoruz."