Erdoğan: Biz bu CHP'ye, PKK'ya ülkemizi, vatanımızı böldürtmeyiz (2)

EDİRNE MİTİNGİNDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli mitinginin ardından geldiği Edirne'de Selimiye Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Mitingde eşi Emine Erdoğan ile birlikte sahneye çıkan Erdoğan, vatandaşları selamlarken, Cengiz Kurtoğlu'nun 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısına eşlik etti. Erdoğan, "Bir ömür seni sevmeye az gelir Edirne. Devletimize 1 asır başkentlik yapan İstanbul'un fethini adım adım hazırlayan Edirne ile Türkiye Yüzyılı'nda yeni Fetih rüyaları görmeye hazırlanıyoruz. Tarih boyunca şanlı akıncılar çıkaran bileği bükülmez pehlivanlar yetiştiren Edirne'nin desteği yanımızda olduğu müddetçe Allah'ın izniyle biz 7 düvele meydan okuruz. Toprağında, tabiatın çiçekleri gibi medeniyetimizin eserlerinin yeşerdiği Edirne'den aldığımız ilhamla içeride kalkınma hamleleri yürüttük, dışarıdaki eserlerimize sahip çıktık. Şairleri, alimleriyle, sanatkarlarıyla, Selimiye gibi bir dünya şaheseriyle, dünyaya medeniyet dersi veren Edirne ile ruhumuzu besledik. Buradan Selimiye Camisi'ni izledim; restorasyonunu yapıyoruz. İnşallah yeniden bütün haşmetiyle bütün azametiyle Selimiye Camisi, tüm dünyaya örnek olacak. Edirne, Rumeli'den dönüş acılarımızı hiçbir zaman aklından çıkarmamış, Rumeli'ye asla elveda dememiş bir şehrimizdir. Bunun için Edirne ülkesinin bütünlüğüne, milletinin birliğine, bayrağında ve ezanında sembolleştirdiği istiklaline göz dikenleri asla affetmez" dedi.