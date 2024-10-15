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Erdoğan Betül'ün ailesini ziyaret etti

Erdoğan Betül'ün ailesini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesini ziyaret etti.

ERDOĞAN AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİNDE BULUNDU

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Malazgirt Mahallesi'nde yaşayan aileyi evlerinde ziyaret ederek taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, duaların okunmasının ardından Betül Önderoğlu'nun ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye evinden ayrıldı.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika
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