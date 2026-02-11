Haberler

Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, giyim tarzı nedeniyle sosyal medyada hakarete maruz kalan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ve beraberindeki kadınlarla bir araya geldi. Toplantının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, giyim tarzı dolayısıyla sosyal medyada hakarete maruz kalan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i parti grubunda yanına oturttu. Erdoğan'ın parti grup toplantısındaki açıklamaları Güneş'i ağlattı.

"ANADOLU KADINININ ASALETİNİ GÖSTERDİKLERİ İÇİN ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Erdoğan, "Bilhassa bir asır önce İstiklal Harbimizde olduğu gibi beyaz örtmelerini giyerek Eskişehir Mihalgazi'den grup salonumuzu teşrif eden Belediye Başkanımız Zeynep Güneş ile birlikte tüm hanım arkadaşlarımıza, Anadolu kadınının bin yıllık asaletini bugün burada bir kez daha gösterdikleri için şükranlarımı sunuyorum. Milletten alınan yetkiyle ilçesine üç dönemdir hizmet eden başarılı bir kadın siyasetçi, şalvarlı bir kadın olarak ait olduğu ilçede görev yapmaktadır. 28 Şubat artığı bu kişinin bu faşizan, bu ukala, kibirli ve alçak davranışı bugün bir kez daha lanetliyorum. Yıllarca başörtülü kadınların eğitim hakkını, kamuda çalışma oranlarını gasp edenlerle, Anadolu kadınlarının asırları boyunca gururla taşıdığı yazmasına, tülbentine, şalvarına, çarşafına, ehramına, fistanına dil uzatanlarla, milletimize tepeden bakan, milletimizi hor ve hakir görenlerle mücadelemizi her zeminde sonuna kadar devam ettireceğimizi bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Grup toplantısından sonra Zeynep Güneş ve beraberindeki kadınlar ile bir araya gelen Erdoğan, toplantının ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

