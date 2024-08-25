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Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özkan'a AK Partili Dağ'dan sert yanıt: Dilini içeri sok, sana buradan su veren de olmaz kemik atan da

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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tepki çeken sözler kullandı. Özkan'ın bu sözlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan sert tepki geldi. Dağ, 'Milletin Adamına' dil uzatarak dikkat çekmeye çalıştıklarını belirterek, 'Dilini içeri sok, sana buradan su veren de olmaz kemik atan da.' ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tepki çeken sözler sarf etti. Özkan'ın sözlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan sert tepki geldi.

TUNCAY ÖZKAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

CHP İzmir Milletvekili Özkan X'teki hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Seni gidi züppe seni! Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun 'gösteriş müptelası' diye? 13 uçak sende. Lüks hayat sende. Konvoylar dolusu otomobil yurt içinde yurt dışında sende. 22 yılda milleti fakir fukara koyup zenginlerin partisi olmak sende. Fakirle fukarayla dalga geçen partili sende. Dolar milyarderleri sende. Zindanlar bizim, saraylar senin, gösterişli olan biz öyle mi? Kıskandın mı? Seni sarayın züppesi seni! Erken seçim istiyoruz. Hodri meydan!" dedi.

Erdoğan'a hedef alan CHP'li Özkan'a AK Partili Dağ'dan sert yanıt: Dilini içeri sok, sana buradan su veren de olmaz kemik atan da

"DİLİNİ İÇERİ SOK, SANA BURADAN SU VEREN DE OLMAZ KEMİK ATAN DA"

CHP'li Özkan'ın yaptığı açıklamaya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dağ sert tepki gösterdi. Dağ, "Hakaret, yalan ve iftira ile seçim kazanamadılar. Recep Tayyip Erdoğan'dan öyle bir tokat yediler ki sırça köşklerinden de kovuldular. Şimdi 'Milletin Adamına' dil uzatarak dikkat çekmeye çalışıyorlar. Dilini içeri sok, sana buradan su veren de olmaz kemik atan da." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a hedef alan CHP'li Özkan'a AK Partili Dağ'dan sert yanıt: Dilini içeri sok, sana buradan su veren de olmaz kemik atan da

Kaynak: Haberler.com / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Tuncay Özkan Milletvekili Hamza Dağ AK Parti Sözler İzmir Politika Güncel Haberler

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