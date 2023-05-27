Kaftancıoğlu'nun tartışma yaratan paylaşımı ile ilgili Emniyet ve Jandarma suç duyurusunda bulunacak

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım tartışmaları da beraberinde getirdi. Kolluk kuvvetlerinin seçimlerde sahte belgelerle oy kullanabileceğini belirten Kaftancıoğlu, müşahitlere çağrı yaptı.

"KAFTANCIOĞLU'NDAN TARTIŞMA YARATAN PAYLAŞIM"

Kaftancıoğlu, "Tüm sandık başkanları, görevlileri ve müşahitler: Kolluk kuvvetleri 142 belgesinin orijinali(ıslak imzalı) ile oy kullanabilirler ve belgeyi sandık başkanına teslim etmek zorundadırlar! Belgeyi çok dikkatle inceleyin. Fotokopi ya da başka bir belgeyle sandığınızda oy kullanmak isteyen olursa asla izin vermeyin. Yakaladığınız olduğunda tutanak tutun. Okul avukatınızla görüşüp hızlıca kişi hakkında suç duyurusunda bulunmayı ihmal etmeyin.Suratına da tükürebilirsiniz diyeceğim ama tükürüğünüzü ziyan etmeyin. Utanması olmayan ahlaksız yapar bunu zira:(" dedi.

"ALGI YARATMAYA YÖNELİK YALAN"

Kaftancıoğlu'nun paylaşımına Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan sert yanıt geldi. Emniyet ve Jandarma, Kaftancıoğlu'nun paylaşımıyla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını belirterek şunları söyledi: "Türk polisine ve Türk jandarmasına hakaret etmek için fırsat kollayan Kaftancıoğlu, asla gerçek olmayan ve kendisi tarafından uydurulan bir isnat ve iftira üzerinden seçimin güvenliğini sağlayan kahraman polisimiz ve kahraman jandarmamızı hedef aldı ve yüzüne tükürülmesi gerektiği alçaklığında bulundu. Kaftancıoğlu'nun ifadeleri, algı operasyonu yaratmaya yönelik düpedüz bir yalandır. Bu yalan, iftira ve hakareti kabul etmiyoruz müfterinin kendisine iade ediyoruz.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Vatandaşlarımızın zihnini bulandırma amacı taşıyan ve dezenformasyonun tipik bir örneği olan paylaşım, Canan Kaftancıoğlu'nun tıynetini de açıkça ortaya koymaktadır. Terörle mücadelede ve kamu düzeninde destan yazan kahramanlarımızdan duyduğu ve tarafımızca bilinen rahatsızlığını bir kez de bu yolla gözler önüne sermiştir. Kaftancıoğlu ve türevleri, ne yaparlarsa yapsınlar bizi yolumuzdan alıkoyamayacak, tüm girişimlerine rağmen terörle mücadelemizi sekteye uğratamayacaklardır. Yüzüne tükürülmesi gereken Kaftancıoğlu'nun ifade ettiği gibi kahraman polisimiz ve kahraman jandarmamız değil kendisinin kol kola gezdiği, yakın dostluk kurduğu terör örgütleridir. İftiraları ve yalanları nedeniyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

KAFTANCIOĞLU PAYLAŞIMINI SİLDİ

Öte yandan Canan Kaftancıoğlu, Twitter'dan yaptığı bir diğer paylaşımda, kolluk kuvvetlerinin incinmemesi için tvitini sildiğini belirtti. Kaftancıoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kolluk kuvvetlerimize sahte belge düzenleyerek siyasi emellerine alet etmek isteyen sahtekarlaradır sözüm. Bu sahtekarlar istedikleri kadar dava açabilirler. Bu açık niyete rağmen incittiğim bir tane bile kolluk kuvveti olduysa hem özür dilerim, hem de üzerlerine alınmasınlar lütfen. Yazdıklarımı çarpıtarak seçime saatler kala algı operasyonu yapmak isteyenlere fırsat vermeme adına ve kolluk kuvvetlerimize yaşatılan bunca zorluğun yanında, ayrıca incinmemeleri adına twitimi siliyorum."