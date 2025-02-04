Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmed Şara ile yaptığı görüşme sonrası net mesaj: Suriye'de teröre yer yok

Kritik zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu!
Şara'dan 'Kurtuluş Savaşı' mesajı: Türk kanı ve Suriye kanı birbirine girerek bu başarı geldi

Ankara'daki tarihi zirvede Şara'dan 'Kurtuluş Savaşı' mesajı
ABD'ye giden Netanyahu Elon Musk ile fotoğraf verdi

Netanyahu ve Elon Musk'tan çok konuşulacak fotoğraf
ABD'ye giden Netanyahu Beyaz Saray'ın önünde protesto edildi

Netanyahu'ya ABD'de protesto şoku

Emine Erdoğan, Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi'yi Beştepe'de ağırladı. Emine Erdoğan, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bugün de Suriye halkının yanında olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi'yi ağırladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde gerçekleşen görüşmede, Erdoğan ve El Durubi, insani yardımlar, toplumsal dayanışma, kadınların güçlendirilmesi ve eğitimin rolü gibi konularda görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede ayrıca, savaştan en çok zararı gören kadın ve çocuklar için Türkiye ve Suriye'nin birlikte atabileceği adımlar ele alındı. El Durubi, Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması noktasında verdiği desteklerden dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın eşi Latife El Durubi'yi ağırladı

"SURİYE'NİN İNŞASINDA SURİYE HALKININ YANINDA OLDUĞUMUZU BELİRTTİM"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Bugün ülkemize resmi ziyarette bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın değerli eşi Latife El Durubi Hanımefendi'yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. İnsani yardımlar, toplumsal dayanışma, kadınların güçlendirilmesi ve eğitimin rolü gibi birçok önemli konuyu konuşma fırsatı bulduk. Bilhassa, dünyanın her yerinde savaştan en çok zararı gören kadın ve çocuklar için birlikte atabileceğimiz adımları görüştük. Suriye'nin yeniden inşası ve yaraların sarılma sürecinde eskiden olduğu gibi bugün de Suriye halkının yanında olduğumuzu belirttim. Barış ve istikrarın hakim olduğu bir geleceğin ortak bir çabanın eseri olduğuna inanıyor, bu yolda atılacak her adımın bölge halkı için kalıcı bir umut olmasını temenni ediyorum."

Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın eşi Latife El Durubi'yi ağırladı

Emine Erdoğan, Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

İşçilerin belediyeden istediği maaş başkanın uykularını kaçırdı
img

Kırmızı ette vatandaşın yüzünü güldürecek uygulama başlıyor
img

Netanyahu ve Elon Musk'tan çok konuşulacak fotoğraf
Avrupa'dan 'daha etkin rol' çağrısı: Türkiye'nin liderliğine ihtiyacımız var

"Türkiye'nin liderliğine ihtiyacımız var"
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı Meclis gündemine taşındı

Olaylı maç Meclis gündemine taşındı
İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü

İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı
Bütün ülke Jose Mourinho'yu konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor!
Çalışma Bakanı Işıkhan: Esnek çalışma modeline ilişkin düzenleme yapılacak

Çalışma süresi kısalıp, tatil süreleri uzayacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.