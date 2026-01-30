Emine Erdoğan: 'Gazze'de iki senede 54 bine yakın çocuk yetim kaldı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bahçelievler'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümetinin desteğiyle yapımı tamamlanan ek yaşam birimlerinin açılış programına katıldı.

Bahçelievler'de Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti'nin desteği ile yapılan Şeyh Zayet Çocuk Evleri Sitesi'nin açılışı Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Programa Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile BAE Devlet Bakanı Maitha Bint Salem Al Shamsi de katıldı.

Programda konuşma yapan Emine Erdoğan, son yıllarda Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin, liderler düzeyinde ortaya koyulan ortak vizyonla güçlü bir ivme kazandığını belirterek, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının her geçen gün daha da güçlendiğini görmenin kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini söyledi.

Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yetkililerine, projede emeği geçenlere ve kurumdaki çocuklara kol kanat geren her kademedeki fedakar personele teşekkürlerini sundu. Programda kurumda kalan çocukları da ağırladıklarını dile getiren Erdoğan, "Sevgili çocuklar, sizleri burada görmekten çok mutlu olduğumu ve hepinizi ayrı ayrı çok sevdiğimi bilmenizi isterim. Sizler de programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye, insan onurunu merkeze alan, her şartta çocuğun üstün yararını gözeten köklü bir devlet geleneğine sahiptir. Ne zaman bir çocuk dara düşse, devletimiz tüm imkanlarıyla onun yanında yer alır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın farklı ihtiyaçlara karşılık veren birçok hizmet modeli var. Kuruluş bakım hizmeti, koruyucu aile hizmeti, sosyal ve ekonomik destek hizmetleri gibi çeşitli modellerle, çocuklarımıza güven içinde, sevgiyle büyüyebilecekleri bir ortam sağlıyoruz. Bugün, 15 bin 508 çocuğumuz, kuruluşlarımızda devletimizin koruması altındadır. Ancak şu bir gerçek ki, bir çocuk için ailenin manevi iklimi, her şeyin üzerindedir" dedi.

"2025 Aralık ayı sonu itibariyle 10 bin 841 çocuğumuz, 9 bin 96 ailenin sıcak yuvasında sevgiyle büyüyor"

Bu anlayışla 16 yıl önce kendilerinin himayesinde Gönül Elçileri Projesini başlattıklarını kaydeden Erdoğan, "İstedik ki her evladımız kendini ait hissettiği bir aile ocağında büyüsün, kırık kalpleri aile sevgisiyle iyileşsin. Yüreğinde umudu, neşeyi taşısın, yarınlara küsmesin. Ne mutlu ki halkımız bu çağrıya kayıtsız kalmadı, gönüllülük kültürümüzün ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. 2002 yılında 515 çocuk koruyucu aile yanındayken, 2025 Aralık ayı sonu itibariyle 10 bin 841 çocuğumuz, 9 bin 96 ailenin sıcak yuvasında sevgiyle büyüyor. Bu evlatlarımızın 1207'si, aralarında ağır engelli çocukların da bulunduğu, özel gereksinimli çocuklardır. Ayrıca, savaş mağduru olarak ülkemizde bulunan 894 çocuk da koruyucu aile yanındadır. Çocuk haklarının iyileştirilmesine yönelik tüm uluslararası girişimlere ve Birleşmiş Milletler nezdinde yürütülen çalışmalara her zaman gönülden destek veriyoruz. UNICEF tarafından örnek proje gösterilen Gönül Elçileri projemizi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 79. Oturumunda düzenlediğimiz etkinlikle küresel bir vicdan çağrısına dönüştürdük. Çünkü inanıyoruz ki dünya üzerindeki her çocuğu içine düştüğü çıkmazdan kurtarmak, insanlığın ortak mesuliyetidir. ve istisnasız her çocuk, insanlık ailesine emanettir. İşte biz de bu emanete sahip çıkma gayesindeyiz" diye konuştu.

Emine Erdoğan, artan küresel krizlerle birlikte, dünya çocuk karnesinin ne yazık ki her geçen gün daha fazla kırık notla dolduğunu anlatarak, "Bugün, 473 milyondan fazla çocuk, yani her 6 çocuktan 1'i, çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşıyor. Göçe zorlanmış 50 milyondan fazla çocuk var. 2018-2024 yılları arasında 2 milyondan fazla çocuk hayata gözlerini mülteci olarak açtı. Bir vatana, bayrağa, toprağa ait olmak ne demek, hiç bilmediler" ifadelerini kullandı.

"Gazze'de iki senede 54 bine yakın çocuk yetim kaldı"

Dünyadaki yetim çocuk sayısının 150 milyonu geçtiğini bildiren Erdoğan, "150 milyonu söylemek dile kolay. Bu rakam, büyük bir ülkenin nüfusuna denktir. Dünyada kolu kanadı kırık ne çok çocuk var değil mi? Henüz bu çocuklar için bir çözüm bulamamış, onlara haklarını eksiksiz teslim edememişken, bir de modern tarihin en büyük yetim kriziyle karşı karşıyayız. Gazze'de iki senede 54 bine yakın çocuk yetim kaldı. Orada daha önce eşi benzeri görülmemiş öyle bir vahşet yaşandı ki, sözlükteki hiçbir kelime olanları anlatmaya yetmedi. O yüzden yeni tanımlar icat edildi. Artık literatürde, 'Hayatta Ailesi Kalmayan Yaralı Çocuk' diye bir ifade var" şeklinde konuştu.

Programda, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile BAE Devlet Bakanı Maitha Bint Salem Al Shamsi de birer konuşma yaptı.

Bakan Göktaş, koruma altındaki çocuklar tarafından Osmanlı kaftanlarının desen ve ihtişamını yansıtan kağıt rölyef yöntemiyle üç boyutlu tasarlanmış bir çalışmayı Emine Erdoğan'a takdim etti.

BAE Devlet Bakanı ise Şeyha Fatıma Bint Mubarek adına BAE'nin doğal çevresi ile kentsel yaşamı arasındaki ilişkiyi yansıtan, sanatçı Asma Belhamar tarafından hazırlanan bir çalışmayı günün anısına Emine Erdoğan'a hediye etti.

Konuşmaların ardından Emine Erdoğan ve beraberindekiler, yerleşkede çocukların robotik kodlama, 3D yazıcı kullanımı, algoritma oluşturmaya yönelik düzenli olarak eğitimler aldığı Bilim ve Teknoloji Evi'ni gezdi. Erdoğan, grup evinde kendi elleriyle yaptıkları kek ve kurabiyeleri ikram eden çocuklarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Çocuklar, grup evlerini tanıtarak, yaptıkları resimleri Erdoğan'a gösterdi.

BAE temsilcisi Mühendis Mohammed Ahmed Al Dhaheri'nin, kurumda hayata geçirilen projelere ilişkin sunum yaptığı program, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - İSTANBUL