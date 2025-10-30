Haberler

Emine Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'in eşiyle Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'in eşiyle Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in eşi Charlotte Merz ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in eşi Charlotte Merz ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Charlotte Merz'i kütüphaneye gelişinde kapıda samimi şekilde karşıladı. Kütüphanenin Cihannüma Salonu'na geçen lider eşleri, Almanya Kitaplığı'ndaki eserleri inceledi. Emine Erdoğan, Merz'e Mevlana'nın "Mesnevi" eserinin Almanca baskısını ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Türkiye" tanıtım kitabını hediye etti.

Kütüphanedeki çocuklarla buluştular

Emine Erdoğan ve Charlotte Merz, Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ne geçerek burada çeşitli etkinlikler yapan çocuklarla bir araya geldi. Çocukların, "kodlama" dersi kapsamında yaptıkları basit elektrik devresi çalışmalarını ve gezegen şeklindeki gece lambası tasarımlarını inceleyen lider eşleri, çocuklarla etkinliklerine ilişkin sohbet etti. Lider eşleri, çocukların, oyun hamurlarından yaptıkları gezegenler ve dünyanın katmanları çalışmalarını da inceledi. Çocuklar, Emine Erdoğan ve Charlotte Merz'e, ayın yüzeyini gösteren tablo çalışmalarını hediye etti.

"Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi"ni ziyaret ettiler

Lider eşleri daha sonra Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı arkeoloji projesi "Geleceğe Miras" kazılarıyla bulunan eserlerin yer aldığı "Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi"ni gezdi. Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nde 1960'lı yıllarda yapılan kaçak kazılar sonucu yurt dışına çıkarılan ve 65 yıl aradan sonra Türkiye'ye getirilen, MS 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen Roma İmparatoru Marcus Aurelius bronz heykelin de yer aldığı sergiyi ilgiyle gezen Emine Erdoğan ve Charlotte Merz, eserler hakkında bilgi aldı. Lider eşleri, kütüphane ziyaretinin ardından Devlet Konukevi'ne geçerek burada ikili görüşme gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan, Charlotte Merz ile Millet Kütüphanesi'ni ziyaretine ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Ülkemize resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi'nin kıymetli eşi Charlotte Merz Hanımefendi ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde bir araya geldik. Medeniyetimizin ilim ve kültür birikimini yansıtan nadir eserleri, el yazmalarını ve seçkin koleksiyonları tanıtmaktan memnuniyet duydum. Almanya Kitaplığı bölümünde, Almanya'nın tarihi ve edebi mirasını yansıtan kaynakları birlikte inceledik" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Erzurum'da okul çıkışı merdivenlerde izdiham: 23 öğrenci yaralandı

Küçücük çocuklar, okul çıkışı kabusu yaşadı! Çok sayıda yaralı var
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı

Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Merakla beklenen filmin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
İsrail'de on binlerce Haredi sokaklara döküldü: Zorunlu askerliği istemiyoruz

İsrail'de on binler sokaklara döküldü! Hepsinin tek bir isteği var
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Çocuğa şiddet kamerada! Görüntüleri izleyen aile emniyete koştu

Yer: Adana! Çocuğun ailesi görüntüleri izleyince emniyete koştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.