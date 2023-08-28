EMEP Milletvekili Sevda Karaca, Sputnik Türkiye'deki grevde gazetecilere destek ziyaretinde bulundu

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, uluslararası haber ajansı Sputnik Türkiye'de süren grevin 12. gününde ajansın Ankara Bürosu önünde grev yapan gazetecilere destek ziyaretinde bulundu. Karaca, "Antep'ten Ankara'ya Erkaplan fabrikasından Sputnik'e bağlarımız varsa eğer haklarımız için birlikte mücadele etme zorunluluklarımız varsa bizim birbirimizle daha çok buluşmaya ihtiyacımız var. Sputnik patronuna da bir çağrı yapmak istiyorum; işten atılan arkadaşlarımız aynı zamanda haysiyet mücadelesi veriyorlar. Grev kırıcılığının da suç olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bir an önce işçilerin talepleri karşılansın, sendikal iradeleri tanınsın" dedi.

TGS, Sputnik Türkiye yönetimi ile sürdürdüğü toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı almıştı. Kararın ilanından sonra Sputnik Türkiye, TGS üyesi 24 çalışanını işten çıkarmıştı. Grev, 12. gününde devam ediyor.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ve EMEP Ankara İl Yönetimi, bugün Sputnik Türkiye'nin Ankara Bürrosu'nda greve çıkan gazetecileri ziyaret etti. Gazetecilerle sohbet eden Sevda Karaca, şu açıklamayı yaptı:

"Bugün grevde olan arkadaşlarımızın yanındayız. İlk günden beri bu grevi takip ediyoruz. Çok açık bir gerçek var bugün basın özgürlüğünün en temel yanlarından biri basın çalışanlarının örgütlü olması ve sendikalı olması. Halkın haber alma özgürlüğünün en temel garantisi de basın çalışanlarının sendikal haklarının tanınması ve taleplerin yerine getirilmesi.

Biz buraya Meclis'te Gaziantep'te patronların anayasayı tanımaz bir biçimde sendikaları fabrikalara sokmadıkları gerçeğini gündem ettikten hemen sonra geldik. Çok açık ki patronlar anayasayı ve yasaları tanımayarak işçilerin sendikal haklarını tanımayarak suç işleme özgürlüğüne sahip olduklarını düşünüyorlar. Şireci'den Sputnik'e uzanan önemli bir bağ ve bu bağ gerçekten çalışanların ekmek için verdikleri mücadelede sendikanın ne kadar önemli bir yeri olduğunu gösteriyor.

Antep'ten Ankara'ya Erkaplan fabrikasından Sputnik'e bağlarımız varsa eğer haklarımız için birlikte mücadele etme zorunluluklarımız varsa, bizim birbirimizle daha çok buluşmaya ihtiyacımız var. Sputnik patronuna da bir çağrı yapmak istiyorum; işten atılan arkadaşlarımız aynı zamanda haysiyet mücadelesi veriyorlar. Grev kırıcılığının da suç olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bir an önce işçilerin talepleri karşılansın, sendikal iradeleri tanınsın."