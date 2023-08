Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Mahallelerdeki Hizmetleri İnceledi

Mahalle ayrımı gözetmeden ilk günkü aşkla çalıştıklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, " Şehrimizin her köşesine hizmet götürmeye devam ediyoruz. En büyük gayemiz, davamızın bize yüklediği sorumluluk bilinciyle bu aziz şehre hizmettir. İnsanı merkeze alan bir belediyecilik anlayışıyla şehrimizin her köşesine azim ve kararlılıkla hizmet ettik" dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Ataşehir ve Güneykent Mahallerinde yapımı devam eden yeni imar yolu, muhtarlık ofisleri ve 16 derslikli ortaokulun inşa çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Şerifoğulları, ziyaretleri çerçevesinde çocuklarla da bir araya geldi. Çocuklara hediye dağıtarak gönüllerini alan Başkan Şerifoğulları, ziyaretlerini tamamladı.

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, göreve geldiği günden itibaren mahalle ayrımı gözetmeden Elazığ'ın her köşesine hizmet götürmeye devam ettiklerini ifade ederek, "Aziz şehir Elazığ'ımızda devam eden çalışmalarımızı incelemeyi sürdürüyoruz. Bu çerçevede Ataşehir ve Güneykent mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz, yeni imar yolu ve muhtarlık ofisi inşa çalışmalarını yerinde inceleyerek, bilgiler aldık. Mahalle ayrımı gözetmeden, ilk günkü aşkla çalışıyor ve şehrimizin her köşesine hizmet götürmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede Ataşehir Mahallesi, İmam Efendi Bulvarı ve Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi'ni birleştirecek tren hattına paralel yeni imar yolumuzdaki çalışmaların ardından vatandaşlarımıza daha kolay ve konforlu bir ulaşım imkanı sunmuş olacağız. Aziz Şehrimiz Elazığ'ımızda mevcut yolların bakım ve onarımını gerçekleştirirken, şehrimizin ihtiyaç duyduğu yeni yolları hayata geçirerek, yollarımızı yeniliyor ve konfor kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Şehrin gelişimi noktasında muhtarları daima çözümün önemli bir parçası olarak kabul ettiklerini dile getiren Başkan Şerifoğulları, "Her fırsatta muhtarlarımızın çözüm ortağımız, yol arkadaşlarımız olduğunu belirttik. Çünkü muhtarlarımız halkla iç içe ve onlara en yakın olan unsurlardır. Bu anlamda muhtarlık birimi vatandaş ile kamu kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Böyle önemli bir görev ifa eden kıymetli muhtarlarımızın daha kaliteli hizmet sunmaları için Elazığ Belediyesi olarak bizler de üzerimize düşeni yapıyor ve çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede mahalle muhtarlarımızın hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha modern bir ortamda kaliteli hizmet sunmak için yapımına başladığımız Muhtarlık Ofislerimizdeki inşa çalışmaları da bütün hızıyla devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla hem hemşehrilerimiz daha hızlı hizmet alma imkanına sahip olacak, hem de muhtarlarımız daha kaliteli hizmet sağlamış olacak" diye konuştu.

En büyük gayesini şehre hizmet olduğunu vurgulayan Şerifoğuları, "İnsanı merkeze alan bir belediyecilik anlayışıyla aziz şehrimizin her köşesine azim ve kararlılıkla hizmet ettik. Hemşehrilerimizin gönüllerine dokunarak, her zaman istişare içerisinde olduk ve çözüm odaklı bir anlayışla eser ve hizmet ürettik. Kıymetli hemşehrilerimizin destekleri ve dualarından aldığımız güçle, on yıllardır şehrimizin, insanımızın beklediği hizmetleri bir bir hayata geçirdik. Bu istikamette Elazığ'ımızı geleceğe taşıyacak olan çalışmalarımızı gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ