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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan sandık güvenliğiyle ilgili çağrı: Türkiye Gönüllüleri'ne katılın

Politika Haberleri

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken paylaşımlar geldi. Yayınladıkları videolarla Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandık güvenliği konusuna dikkat çeken iki isim, Millet İttifakı'nın platformu olan Türkiye Gönüllüleri'ne katılım çağrısında bulundu.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için nefesler tutulurken, adaylar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanması bekleniyor.

AYNI DAKİKADA PAYLAŞTILAR

Yaklaşan seçimler öncesi sandık güvenliği konusunda aynı dakika içinde dikkat çeken paylaşımlarda bulunan iki isim; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yayınladıkları videolarla Millet İttifakı'nın platformu olan Türkiye Gönüllüleri'ne katılım çağrısı yaptı.

TÜRKİYE GÖNÜLLÜLERİ'NE KATILIM ÇAĞRISI

İmamoğlu'nun yaptığı paylaşımda "14 Mayıs'ta yeni bir dönemi beraber başlatacağız. Millet İttifakının platformu olan Türkiye Gönüllüleri'ne katılarak sandıklarda sorumluluk üstlenin" ifadeleri yer alırken, Mansur Yavaş'ın paylaşımında ise "14 Mayıs'ta yeni bir dönemi beraber başlatacağız. Tüm vatandaşlarımızı Millet İttifakının platformu olan Türkiye Gönüllüleri'ne katılarak sandıklarda sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum" ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşımlar;

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan sandık güvenliğiyle ilgili çağrı: Türkiye Gönüllüleri'ne katılın

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan sandık güvenliğiyle ilgili çağrı: Türkiye Gönüllüleri'ne katılın

Seçim Sonuçları

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş Seçim 2023 Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Ercan akdeniz:

Türkiye'nin iki büyük şehirinde aldıkları oyların üzerinden devam etme çabası

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Ercan akdeniz:

BBaykemal in karizması yetmemdiği için böyle dublör kullanıroylar :)))

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Musti40 :

ÇOK KOMIKLER, ZEKİYLE METİN

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