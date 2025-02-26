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Savcılık İmamoğlu'nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının usulsüz olduğunu belirterek, üniversiteden işlem yapılmasını istedi. Başsavcılık tarafından İstanbul Üniversitesi'ne gönderilen yazıda, işlemlerle ilgili evrak-bilgi talep edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

YÖK tarafından hazırlanan raporda; İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği belirtilirken bugün sıcak bir gelişme daha yaşandı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NE YAZI GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi'ne gönderdiği yazıyla diploma hakkında işlem yapılmasını talebini iletirken işlemlerle ilgili evrak-bilgi talep edildi. Savcılığın yazısında, İmamoğlu'nun KKTC'den İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişinin, usullere uygun olmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Yüksek Öğretim Kurulu'nun 17.02.2025 tarihli araştırma raporu kapsamında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 29.06.1988 tarihli ve 1830 sayılı, 17.09.1991 tarih ve 3462 sayılı ve 23.10.1992 tarih ve 4240 sayılı yazılarında istinaden K.K.T.C.de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığının belirtildiği, bahse konu yazışmalar dikkate alındığında yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığının anlaşıldığı, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus (UCNC'den yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca Yükseköğretim Kurulu Kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşılmıştır."

Sabah'ta yer alan yazıya göre, Savcılık, İmamoğlu'nun diplomasını halen kullandığınna dikkat çekilerek, hukuksuz işlemlere engel olunması amacıyla, işlem yapılması da istenildi ve "İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair idari işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiş olup, bahse konu diplomanın kullanılmaya (Yüksek Seçim Kurulu gibi vb.) devam edildiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması" ifadesine yer verildi.

SAVCILIK BÜTÜN İSİMLERİ SORDU

Savcılığın yazısından soruşturmanın genişletildiği de anlaşıldı. Savcılık, üniversiteden bu bilgileri de istedi:

"- İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ekte gönderilen rapor doğrultusunda bahse konu diplomanın kullanılması sonucunda doğacak hukuken telafisi mümkün olmayan sonuçlar göz önüne alındığında idari soruşturmanın yürütülmesi veya yürütülen bir idari soruşturma var ise bahse konu soruşturma raporlarının Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi,

- Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesinde görmüş olduğu öğrenime ilişkin tüm belgelerin tarafımıza tarafımıza onaylı suretinin gönderilmesi,

- 12 Eylül 1990 tarihinde yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ve işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve tarafımıza açık kimlik bilgilerinin gönderilmesi,

- Raporda bahsedilen yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın İVEDİ bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi hususunda gereği rica olunur."

Savcılık İmamoğlu'nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi

YÖK RAPORU ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında YÖK tarafından hazırlanarak savcılığa gönderilen raporun detaylarına ulaşıldı. Söz konusu raporda, İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı dönem itibarıyla Kıbrıs'taki University College of Northem Cyprus (UCNC) İşletme Yönetimi İngilizce Programından 2 yıl eğitim aldığı ve tüm derslerden genel not ortalamasının 2,50 olduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi: "Yüksek Öğretim Kurumları arasında önlisans ve lisans düzeyinde yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmeliğin 5'inci maddesinde yer alan şartları taşıdığı ancak bununla birlikte ilgilinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında University College of Northem Cyprus'ın YÖK tarafından tanınan üniversitelerden biri olmadığı, ilgili üniversitenin tanınırlığının ancak 1993 yılında Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından karara bağlandığı, ilgilinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında UCNC'nin yatay geçiş yapılabilecek üniversiteler arasında olmadığı anlaşılmıştır."

YÖK Başkanlığının 1988 ve 1992 tarihli yazılarına istinaden, KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin tanındığı belirtilen raporda, "Söz konusu yazışmalar dikkate alındığında, yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığının anlaşıldığı dolayısıyla tanınırlığı olmayan UCNC'den yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca Yükseköğretim Kurulu kararlarına uygun yürütülmediği görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

LİSTEDE 55 ÖĞRENCİ VAR

Raporda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulunun 27 Haziran 1990 tarihli 22 sayılı toplantısının 2 numaralı kararında, yatay geçiş kontenjanlarının İşletme (Türkçe) Bölümü ikinci sınıfa 15, üçüncü sınıfa 10, dördüncü sınıfa 10 ve İşletme (İngilizce) Bölümü ikinci sınıfa 10, üçüncü sınıfa 5, dördüncü sınıfa 5 olmak üzere toplam 55 öğrenci olduğu bilgisine yer verildi. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün 30 Temmuz 1990 tarihli Milliyet gazetesinde yayımlanan ilanında ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Türkçe programı için ikinci sınıfa 15, üçüncü sınıfa 15, dördüncü sınıfa 10 ve İşletme İngilizce programı için ikinci sınıfa 10, üçüncü sınıfa 5, dördüncü sınıfa 5 yatay geçiş olmak üzere İşletme Türkçe programı için toplam 40, İşletme (İngilizce) programı için toplam 20 kontenjanın belirlendiği aktarılan raporda, ilgili gazete ilanında yatay geçiş başvurularının en geç 14 Eylül 1990'da resmi çalışma saati sonuna kadar yapılabileceğinin belirtildiği vurgulandı.

Raporda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulunun 12 Eylül 1990 tarihli kararında İşletme Türkçe ve İşletme İngilizce programları için ayrı ayrı ilan edilen toplam 60 kişilik kontenjanın yabancı ülkelerdeki üniversitelerden gerçekleştirilecek yatay geçişler için 3'te 1 oranında artırılarak 80'e çıkarıldığı ifade edildi. İşletme Türkçe ve İşletme İngilizce programların kontenjanlarının İşletme İngilizce programda birleştirildiği, adı geçen fakültenin 12 Eylül 1990 tarihli fakülte yönetim kurulu toplantısının kararında yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İşletme İngilizce programına yatay geçiş müracaatı yapan 51 öğrencinin yatay geçiş başvurularının kabul edildiği anlatılan raporda, şu ifadeler yer aldı:

"İlgili üniversite rektörlüğü tarafından temin edilen ve tarafımıza gönderilen belgelerden üniversitenin bahse konu mevzuat kapsamında İşletme Türkçe ve İşletme İngilizce yatay geçiş kontenjanlarını nasıl belirlediğinin, İşletme Türkçe ve İşletme İngilizce programları arasındaki kontenjan aktarımının ve kontenjan artırımının ne suretle yapıldığının, belirlenen kontenjanın 51'inin neden İşletme İngilizce programı için kullanıldığının, yatay geçiş başvurularının 14 Eylül Cuma günü resmi çalışma saati sonuna kadar yapılacağı belirtilmesine rağmen neden başvuru tarihi bitmeden Fakülte Yönetim Kurulunun 12 Eylül 1990 tarih ve 24 sayılı toplantısı ile yatay geçiş başvurularının değerlendirilerek karara bağlandığı hususlarının hukuki gerekçesi bulunamamıştır. Tüm bu değerlendirmelere bağlı olarak araştırma konusunun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği kanaatine varılmıştır."

Savcılık İmamoğlu'nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (39)

Haber YorumlarıSafa Unal:

yemin ederim işler çığırından çıkıyor. diplomasi olan adamı sırf aday olup kazanmasin diye diplomasini iptal ediyorlar.. yazık bu millete

Yorum Beğen164
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Haber YorumlarıVatan Daş:

Veee seçim öncesi rakipler tek tek ortadan kaldırılır

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Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Ne yaparsaniz yapın elinizden geleni ardınıza koymayın bu mesele İmamoğlu değil bu mesele yaptıklarınız ülkeyi getirdiğiniz durum akp tarihin tozlu sayfalarına hızla ilerliyor

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Haber YorumlarıAhmet parker:

Vay arkadaş herkes kara siz ak mı be

Yorum Beğen130
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Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

Ne yaparsanız yapın iktidardan gideceksiniz, tarih sizi affetmeyecek. Ekrem yada bir başkası Cumhurbaşkanı olacak.

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

herşey geri tepecek bilesiniz

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Haber YorumlarıAysegulll:

ahahhaahh şaka gibi benim diplomam yoksa imamında olmasın

Yorum Beğen51
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Haber Yorumlarıözgür tilki:

demek ki diploma gerçemiş sahte değil

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Haber YorumlarıNURULLAH AYDEMİR:

Tayyip erdoğan'a da söylendi aynı şey şimdi İmamoğluna söyleniyor. Kardeşim çıkartın üniversite onaylı diplomalarınızı paylaşın. Neden laf kalabalığı yapıyorsunuz anlamadım.

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme10
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Haber Yorumlarıufo:

yine bunun diploması varmış başkalarının oda yok yıllarca birşey oldumu yok

Yorum Beğen31
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