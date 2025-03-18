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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
Ekrem İmamoğlu'ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama

Kararın ardından İmamoğlu'ndan zehir zemberek ilk açıklama
İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçesi

İşte iptal kararının ardında yatan neden

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından Mansur Yavaş'tan adaylık kararı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmesine ilişkin açıklama yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim kararımı, bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar askıya alacağımı da kamuoyuna ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi kamuoyuna yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiğini duyurdu.

Üniversitede yapılan açıklamada toplam 28 kişinin diplomasının iptal edildiğini belirtildi. Söz konusu karar büyük yankı uyandırırken; İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan yaptığı açıklamada kararın yok hükmünde olmadığını söyledi.

MANSUR YAVAŞ'TAN ADAYLIK KARARI

İmamoğlu için verilen karar tepkilere neden olurken; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Daha önce cumhurbaşkanlığı adaylığı için 'Zamanı gelince değerlendireceğiz' diyen Yavaş, bu kararını askıya aldığını duyurdu. Yavaş, "Tüm bu hukuki ve siyasi sürecin her dakikasında Ekrem Başkanımızın yanında olacağımı, böylesine hukuksuz bir süreçte daha önce üçlü masada ifade ettiğim "Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim" kararımı, bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar ASKIYA alacağımı da kamuoyuna ilan ediyorum" diye yazdı.

"TÜRKİYE DEMOKRASİSİ BAŞKA BİR EVREYE GEÇMİŞTİR"

Yavaş'ın açıklamasının tamamı şöyle: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşım Sn. Ekrem İmamoğlu'nun hukuka ve tüm mevzuata uygun diplomasının iptal edilmesine ilişkin karar sonrası Türkiye demokrasisi maalesef bir başka evreye geçmiştir.

Hatırlatmak gerekir ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, partimizin cumhurbaşkanı adayını belirleme yetkisine anayasal olarak sahip TBMM Grubumuzun büyük çoğunluğunun verdiği imzalarla; Parti Meclisimizin Cumhurbaşkanı adayımızı belirlemek için yöntem olarak öngördüğü ön seçime katılma hakkı elde etmiştir.

Demokrasiye uygun olmayan bir biçimde rakipleri devreden çıkarmak öncelikli olarak Türkiye'ye ve on yıllarca yıl kurumsallaştırmaya çalıştığı demokrasisine yapılabilecek en büyük kötülüktür. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali; Hukuki istikrar, hukuk devleti ilkelerine aykırıdır. Buna izin vermek bu ülkeye ve demokrasisine yapılan en büyük ihanettir.

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından Mansur Yavaş'tan adaylık kararı

"GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ"

İstanbul Üniversitesi'nin bugün verdiği karara karşı tüm hukuki sürecin işletileceğini ve Genel Merkezimiz öncülüğünde Anayasa'yı yok sayan, hukuku ayaklar altına alan bu karara karşı gereken adımların atılacağını herkesin bilmesini isteriz.

İmamoğlu'nun hukuk ve demokrasi dışı bir zorlama ile adaylık hakkının elinden alınmasına sessiz kalacağımızı ya da bundan hoşlanacağımızı kimse düşünmesin. Ben Ekrem Başkanımıza yapılan bu haksızlığı kabul etmiyorum.

ADAYLIK KARARI

Tüm bu hukuki ve siyasi sürecin her dakikasında Ekrem Başkanımızın yanında olacağımı, böylesine hukuksuz bir süreçte daha önce üçlü masada ifade ettiğim "Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim" kararımı, bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar ASKIYA alacağımı da kamuoyuna ilan ediyorum.

Ayrıca, yaşanan tüm adaletsizliklere ve demokrasi dışı müdahalelere karşı sessiz kalmayacağız. En güçlü mücadeleyi de Cumhuriyet Halk Partisi olarak, milletvekili grubumuzla, il başkanlarımızla, örgütümüzle, belediye başkanlarımızla, tüm üyelerimizle ve demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımızla vereceğimizden kimsenin de şüphesi olmasın.

"EKREM BAŞKANIMIN HAKLI MÜCADELESİNİN YANINDAYIZ"

CHP içindeki dayanışma duygumuzu ise kimse küçümsemesin ve bizlerin, en büyük makamlar karşısında bile bu birlikteliği kaybetmeyeceğimizi unutmasın. Hele, 'selden kütük kapmaya' çalışanlarla bizleri aynı tutmaya kalkmasınlar.

Türkiye'de hukukun üstünlüğüne gölge düşüren her adımın karşısında olmaya, adalet ve demokrasi mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Ekrem başkanım; haklı mücadelenizin sonuna kadar yanınızdayız."

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından Mansur Yavaş'tan adaylık kararı

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından Mansur Yavaş'tan adaylık kararı

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından Mansur Yavaş'tan adaylık kararı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMolla32:

Yaw bi Ank yönet başkan...Allah aşkına yaşınız basınız geçmiş...ne verebilirsiniz Ülkeye...Ank kattiginiz bişey yok ...sadece sosyla yardımlarla Başkanlık olurmu

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Haber YorumlarıDağıstan:

İptal kararı ile örneğin üniversitelerden verilen diplomalar hakkında şüphe oluşabilir. Resmi kurumlardan alınan belgeler geçersiz hale gelebilir. Burası Türkiye, dikkat etmek lazım

Yorum Beğen16
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Haber Yorumlarımurat dural:

anlayana sivri sinek saz anlamayana davul zurna az ülkenin gerçeği bu bir gün bu hukuksuzluk seni de vuracak!

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Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Ona hiç ellemiyor lar. Anlaşma var belki, yada korkmuyor lar ondan, Ankarada kontrol altında.

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