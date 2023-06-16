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İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu ile görüşmesine dair bir açıklama daha! Dolaylı yoldan "Bırak, git" dedi

Politika Haberleri

Seçim yenilgisinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına kayıtsız kalırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "değişim" mesajı vererek CHP genel başkanlığına göz kırptı. Kılıçdaroğlu ile önceki gün bir araya gelen İmamoğlu, görüşmeye dair bir açıklama daha yaptı. İmamoğlu, "CHP ittifaka liderlik ettiği gibi bugün de değişim ve dönüşüme liderlik etmek zorundadır. Bunun da adresi CHP olduğu için çok kıymetli Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'dur." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu''nun 28 Mayıs''ta gerçekleştirilen 2. tur seçimlerinden yenilgiyle ayrılmasının ardından CHP''de genel başkanlık yarışı başladı. Seçimin hemen ertesi günü video paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "değişim" mesajı vererek CHP liderliğine yeşil ışık yaktı.

Gelişmeler dikkatle takip edilirken İmamoğlu, istifa çağrılarına kayıtsız kalan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile çarşamba günü Ankara Ahlatlıbel''de bir araya geldi. İki isim de toplantı çıkışında açıklama yapmazken, İstanbul''a dönen İmamoğlu sadece "Güzel olacak her şey" demekle yetindi.

Bugün İstanbul''da Panorama 1453 Tarih Müzesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmesine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Seçimi kaybettiklerini belirten İmamoğlu, "Seçimi kaybettik. İki kere iki dört. Millet İttifakı olarak başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, hepimizin şapkamızı önüne koyacağız, düşüneceğiz ve ortak akılla doğru kararlar alacağız. Burada en önemli kurum CHP''dir. CHP, İttifaka liderlik ettiği gibi bugün de değişim ve dönüşüme liderlik etmek, öncü hamleleri yapmak zorundadır. Bunun da adresi CHP olduğu için onun da ana noktası çok kıymetli Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu''dur. Defalarca sohbetimiz, paylaşımlarımız oldu. Çarşamba günkü buluşmamızda kendisine bir takım hatırlatmalarım ve taleplerimden dolayı bir araya geldik. Düşüncelerimi, değişim konusundaki parametreleri ve aşamaları kendisiyle paylaştım. Çok değerli ve pozitif anlamda uzlaşı sonucuyla toparlanan bir buluşmayı yaptık. Bunun bir zaman dilimi vardır. Bu sohbetten değişim ve dönüşüm adına aktarabileceğim şimdilik bu kadar." dedi.

İmamoğlu''ndan, Kılıçdaroğlu ile görüşmesine dair bir açıklama daha! Dolaylı yoldan ''Bırak, git'' dedi

İBB Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbetteki bir yandan Sayın Genel Başkanımızın attığı adımları da takip ediyoruz ama değişim ve dönüşümün içeriği oldukça geniştir. Süreci oldukça kıymetlidir. Ele alınması gereken ve kamuoyuna hissettirilmesi gereken tarafları oldukça fazladır. Şu anda yapılan hamleler toplum için yeterli gelmediğini biliyoruz. Ama yeterli olması için yapılması gerekenlerle ilgili tüm fikirlerimi kendisiyle paylaştım. Yaklaşık 15 yıldır CHP''nin bir ferdi olarak hiçbir zaman parti içindeki meseleleri ve süreçleri bu seviyenin daha ötesinde paylaşmadım, paylaşmayı doğru bulmam. Ama bu meselelerin içerisinde kamuoyunun bilmesi gereken kısımları da var. O kısımlarıyla ilgili ve nasıl olması gerektiği konusunda Genel Başkanımızın bayram öncesinde yapacağı bazı aktarımlar sonrasında farklı bir ortam-buluşma ya da kişisel olarak benim kamuoyunu bilgilendireceğim tarafları olacaktır. Bunu zaman gösterecektir."

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Burak Bayhan:

Hep bu sistem'de devam edin Birşeyler kötü gittiğin'de ya bırakıp gidersiniz, birşeylerinizi kaybetmemek için başka şeylerinizi verirsiniz...

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Kurtuluş Deniz:

100 SENEDİR DÖNÜŞÜM DEĞİŞİM DEDİLER AVRUPALIYA BENZETMEYE UĞRAŞTILAR ANLAYIN ARTIK DEĞİŞİM DÖNÜŞÜM VS TALEBİNİZ MÜSLÜMAN TÜRK HAKLINDA KABUL GÖRMEDİ KAZANMAK İSTİYOR İSENİZ AVRUPA DEĞİL KENDİ İNSANINIZA DÖNÜN DÖNÜŞÜN

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Umut Bogoçlu:

Dönüşüm değişim derken milli tarafa değişim dönüşüm olursa bir Reis hayranı olarak bizde seviniriz tabiki

Cevap Yaz1124Yayından Kaldır
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