Edirne Balkan Türkleri Federasyonu, Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine yönelik gerçekleştirdiği katliamı anarak siyah çelenk bıraktı

EDİRNE Balkan Türkleri Federasyonu, Yunanistan'ın, Mora Yarımadası'nda 1821 yılında Batı Trakya Türklerine yönelik gerçekleştirdiği katliamı anarak, bu ülkenin Edirne Konsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı.

Edirne Balkan Türkleri Federasyonu yönetimi ve üyeleri, 202 yıl önce Yunanistan'ın Mora yarımadasında Batı Trakya Türklerine yönelik gerçekleştirdiği katliamı andı. Şükrüpaşa Mahallesi'nde toplanan grup, Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önüne gidip, siyah çelenk bıraktı. Grup adına açıklama yapan Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Başkanvekili Macit Mutlu, hayatını kaybeden Türkleri saygıyla andıklarını söyledi. Farklı etnik gruptan insanların yaşadığı Mora yarımadasında 1829 yılına kadar katliamlar yapıldığını söyleyen Mutlu, "Philiki Eterya örgütü ilk önce Mayıs 1821'de Atina şehrinde 2000 Türkü katletmiş, daha sonra 19 Ağustos 1821'de Nevarin şehrinde 3 bin Türkü katletmiş. 'Türklere ölüm' sloganlarıyla 23 Eylül 1821 Mora yarımadası Tripoliçe şehrinde savunmasız çocuk, kadın, hamile, yaşlı demeden, aralarında Yahudilerin de bulunduğu 40 bin Türk'ü hunharca, acımasızca önce işkenceyle katletmişlerdir. Tüm olup bitenler vahşete sessiz kalan 'medeni modern' Avrupa'nın gözü önünde bu soykırımı gerçekleştirmişlerdir. Bu katliamlar canlı bir Türk kalmayıncaya dek devam etmiştir" dedi.

'KATLİAMIN BOYUTU DEĞİŞTİ'

Mutlu, konuşmasının devamında, "Günümüze geldiğimizde, Yunanistan'ın yaptığı katliamlar boyut değiştirmiş; kültür, eğitim ve inanç katliamlarına dönüşmüştür. Yunanistan bozgunculuğuyla son zamanda öğrencileri hedef almış, Lozan Barış Antlaşması ile garanti altına alınan Türk azınlığa karşı tutumu her geçen gün sertleşmektedir. 1923 yılında Türk azınlığına ait 307 olan okul sayısı, bu yıl 9'u daha kapatılarak 93'e kadar kasıtlı bir biçimde düşürülmüştür. İskeçe Azınlık Lisesi'nde geçen yıl 700'ün üzerinde olan öğrenci sayısı ikili öğretime zorlandığı için bu yıl 583 öğrenciye kadar düşürülmüş, tekli öğretim yapılabilecekken öğrencileri Yunanistan devlet okullarına gitmeye zorlamak için yine ikili öğretime devam zorbalığına devam etmektedir. Hatta öğrenciler tütün deposundan bozma, sağlığa uygun olmayan bir binada eğitime zorlanmakta, yeni okul binası yapımı konusunda görevli olan Yunan Devleti, değil kendisi yapmak, bağışlarla yapılmasını dahi engellemektedir. Yapılan çalışmalar kültürel bir katliamdır" diye konuştu.

'ATALARIMIZI SAYGIYLA ANIYORUZ'

Lozan Barış Antlaşması ile uluslararası platformda güvence altına alınan Batı Trakya azınlık haklarının birer birer yok edilmeye çalışılmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Mutlu, "Balkan Türkleri Federasyonu olarak Batı Trakya Türk azınlığın kendi haklarını savunduğu her faaliyetin destekçisi olduğumuzu burada ilan ediyoruz. Geçmişte Yunan eşkıyalarının, günümüzde Yunanistan yöneticilerinin yapmış olduğu bu katliamları lanetliyoruz. Hangi etnik gruba ve inanca dahil olursa olsun, zorbalıkla karşılaşmasını istemiyor, karşılaşanların da yanında olduğumuzu beyan ediyoruz. Balkanlarda yapılan tüm katliamlarda canını vermiş atalarımızı saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.