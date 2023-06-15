DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy'dan Suriyelilere ücretsiz ilaç iddiası

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Suriyelilere ücretsiz verilecek ilaçlarla ilgili verileri paylaştı. Aksoy, Gaziantep ve Kilis illerindeki Suriyeliler için yıllık toplamda 840 milyon TL, Adana'da 360 milyon TL, Kocaeli'de 24 milyon TL, Mersin'de 300 milyon TL harcanacağını iddia etti.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Suriyelilere ücretsiz verilecek ilaçlarla ilgili verileri paylaştı. Aksoy, Gaziantep ve Kilis illerindeki Suriyeliler için yıllık toplamda 840 milyon TL, Adana'da 360 milyon TL, Kocaeli'de 24 milyon TL, Mersin'de 300 milyon TL harcanacağını iddia etti.

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Göç İdaresi'nin bazı verilerini yayınladı.

Aksoy'un paylaştığı görselde; "Biz ilaç bulamazken AKP, bizden olmayan bir millete ücretsiz ilaç dağıtıyor. İşte 2023'te Suriyelilere ücretsiz dağıtılacak ilaç bedelleri" ifadeleri yer aldı. Gaziantep ve Kilis illerindeki Suriyeliler için yıllık toplamda 840 milyon TL, Adana'da 360 milyon TL, Kocaeli'de 24 milyon TL, Mersin'de 300 milyon TL harcanacağını belirten Aksoy, "Göç İdaresi'nin 2023 Ocak ayında Suriyelilere sağladığı ücretsiz ilaç ödemelerini yıllık olarak hesapladığımızda ortaya çıkan tablo bu şekilde. Kendini yok eden millet olmayalım. Kabul etmek zorunda değiliz, susmayalım" dedi.