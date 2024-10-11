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Diyarbakır'da DEM Parti Mitingi Yasaklandı

Diyarbakır'da DEM Parti Mitingi Yasaklandı
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Diyarbakır Valiliği, DEM Parti'nin 13 Ekim'de yapmak istediği mitingi güvenlik gerekçesiyle yasakladı. Vali Murat Zorluoğlu, bu kararın sebeplerini açıklayarak, mitingin kamu güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu belirtti.

Dem Parti, 13 Ekim'de İstasyon Meydanı'nda yapmak istediği mitingle ilgili Diyarbakır Valiliği'nin güvenlik gerekçesiyle 5 günlük yasak kararına rağmen sosyal medyadan halka çağrıda bulundu. Vali Zorluoğlu, uyarıda bulunarak kararın gerekçesinin "tehdit oluşturacak somut deliler olduğunu" söyledi.

Diyarbakır Öğretmenevi'nde gazetecilerle bir araya gelen Vali Murat Zorluoğlu, DEM Parti'nin 13 Ekim'de İstasyon Meydanı'nda yapmak istediği mitingin yasaklanma gerekçesine açıklık getirdi. DEM Parti'nin ayın 13'ünde Diyarbakır'da İstasyon Meydanı'nda bir miting yapma başvurusu olduğunu hatırlatan Zorluoğlu, "Biz valilik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, güvenlik bürokrasisiyle beraber ayrıntılı bir şekilde bu müracaatı değerlendirdik. Bunun kamu güvenliği ve huzuru bakımında ciddi riskler oluşturduğu ve Diyarbakır'da uzun bir süreden beri var olan huzur ortamına bu manada tehdit oluşturacağı, somut bir takım delillerle desteklendiği bu çerçevede biz böyle bir mitingin 13'ünde şehirde yapılmasını güvenlik, toplum huzuru anlamında sakıncalı bulduğumuzdan bunu yasakladık" dedi.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Karar beğenilir, beğenilmez. Zaten bu kararı idari yargıya götürdü. Süreç devam ediyor. Yargının vereceği karar hepimiz için bağlayıcıdır. Hukuk devleti içerisinde çalışıyoruz, hukuka son derece saygılı bir yönetim anlayışımız var. Kanunların bize verdiği yetkileri kullanarak biz bunu yasakladık. Kendi kafamıza göre aldığımız bir karar değil. Bu şekilde aldığımız bu karara, muhataplarımızın ve tüm vatandaşlarımızın saygı göstermesi, bunu anlayışla karşılaması ve buna uyması gerekir. Bütün vatandaşlarımızdan beklentimizdir."

Vali Zorluoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bakıyorum ki sosyal medyada, bu yasaklama kararı yokmuş gibi ilgili siyasi partinin ve partilerinin kollarının, insanları bu mitinge davet ettiklerini görüyorum. Bu, doğru bir yaklaşım değildir. Hukuk devletinde, demokratik ülkede olmayacak davranışlardır. Herkes bu manada yaptığı eylemin sorumluluğunu da taşır."

Valilikten yapılan açıklamada, 13 Ekim 2024 Pazar günü 13.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda düzenlenmek istenilen miting ile ilgili olarak yapılan değerlendirme neticesinde; PKK/KCK terör örgütünün çağrıları dahilinde 9 Ekim tarihi bahane gösterilerek, bu tarihten itibaren ildeki teröre müzahir yapıların yaygın illegal eylemler yapabileceği, milli birlik ve beraberliği zedeleyici kışkırtıcı eylemlerin gerçekleştirilebileceği, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü hedef alan müessif olayların yoğunluk kazanabileceği ve miting süresince kamu düzeni ve güvenliğinin ciddi şekilde bozulabileceğinin mütalaa edildiği belirtildi. Açıklamada, "Halkımızın huzurunun sağlanması ve yukarıda belirtilen tehdit ve risklerin ortadan kaldırılması maksadıyla, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19'uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince, Diyarbakır ili mülki sınırları içerisinde aşağıdaki tedbirlerin alınması Valiliğimizce uygun görülmüştür. 9 Ekim tarihi bahane gösterilmek suretiyle PKK/KCK terör örgütünün çağrıları kapsamında yapıldığı değerlendirilen diğer eylemleri de kapsayacak şekilde; açık alanlarda yapılmak istenilen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) her türlü eylem, diğer illerden bu eylemlere katılmak amacıyla geldiği veya ilimiz sınırlarını kullanarak diğer illere geçeceği değerlendirilen şahıs ve araçların ilimiz sınırına girişleri/geçişleri/çıkışları, dış ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılacağı değerlendirilen şahıs ve araçların çıkışları ve/veya il merkezimize girişleri, 9 Ekim 2024 günü saat 00.01'den 13 Ekim 2024 günü saat 23.59'a kadar 5 gün süreyle yasaklanmıştır" denilmişti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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