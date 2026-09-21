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Adriana Lima'ya Isabel Pantoja'yı sordular! Verdiği yanıt şaşırttı

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Adriana Lima'ya Isabel Pantoja'yı sordular! Verdiği yanıt şaşırttı
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Madrid Moda Haftası'nın kapanışında ilgi odağı olan Adriana Lima, İspanyol müziğine olan ilgisini anlatırken kendisine yöneltilen Isabel Pantoja sorusuyla şaşkına döndü. Ünlü model, Pantoja'yı tanımadığını söyleyerek, "Pantoja nedir? Bu gece araştıracağım" yanıtını verdi.

45 yaşındaki Brezilyalı model Adriana Lima, Madrid Moda Haftası'nın kapanışı kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İspanyol kültürü ve müziği üzerine konuşan Lima, flamenkoyu çok sevdiğini söyledi.

Ünlü model, Rosalía'yı sevdiğini ancak favorisinin Estrella Morente olduğunu belirtti. Lima ayrıca Los Farrucos'a da ilgisi olduğunu dile getirdi.

ISABEL PANTOJA SORUSUNDA ŞAŞIRDI

Sohbet sırasında gazeteciler Lima'ya İspanya'nın tanınmış şarkıcılarından Isabel Pantoja'yı da sordu. Ancak dünyaca ünlü modelin yanıtı beklenmedik oldu.

Lima, Pantoja'yı tanımadığını belirterek, "Pantoja nedir? Bu gece araştıracağım" dedi. Bu an İspanyol basınında da haber oldu.

MADRİD'DE GECENİN DİKKAT ÇEKEN İSİMLERİNDENDİ

Adriana Lima, 18 Eylül'de Reina Sofía Müzesi'nde gerçekleştirilen Mercedes-Benz Fashion Week Madrid kapanış partisine katıldı. Etkinlikte Lima'nın yanı sıra Olivia Palermo ve Chiara Ferragni gibi uluslararası isimler de yer aldı.

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