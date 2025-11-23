Diyarbakır annelerinden CHP'ye çağrı

Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemini sürdüren aileler, "Terörsüz Türkiye" sürecinde İmralı'ya partilerinden kimseyi göndermeyen CHP'ye tepki gösterdi ve çağrıda bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi aralıksız devam ediyor. Aileler İmralı'ya temsilci göndermeyen CHP'ye seslenerek Terörsüz Türkiye sürecine destek olması gerektiğini aktardı. Mehmet Aydın'ın babası Nihat Aydın, 7 yıldır evlat nöbeti tuttuklarını söyledi. Aydın, "Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli ellerini taşın altına koydular. 'Terörsüz Türkiye' sürecini başlattılar. Bundan çok umutluyuz. İnşallah sonuna kadar gidecekler ve bu işi bitirecekler. Barış sağlanacaktır. Özellikle CHP'nin neden heyete girmediğini biz anlamlandıramadık. Eğer sen bugün ülkenin birlik beraberliği için elini taşın altına koymuyorsan hangi gün bu ülkeye sahip çıkacaksın. Hangi gün 'Bu ülkenin partisiyim' diyebileceksin. Bu arada özellikle şehit ve gazi ailelerinin ellerinden öperiz. Biz de terör mağduruyuz. Bugün evlatlarımızın sağ ya da ölü olduğunu bilmiyoruz. Buna rağmen biz bu süreci destekliyoruz. Diyoruz ki 'Bari bundan sonra kimse ölmesin'. Askerimiz, polislerimiz şehit olmasın. Bizim çocuklarımız başkasının maşası, oyuncağı olmasın diye sonuna kadar süreci destekliyoruz ve sonuna kadar da Cumhurbaşkanımız ile Devlet Bahçeli'nin yanındayız" dedi.

"CHP biraz bu anneleri düşünsün"

Ramazan Üçdağ'ın annesi Müvlüde Üçdağ ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini ileterek, süreci sonuna kadar desteklediklerini ifade etti. Üçdağ, "CHP destek vermiyor. Biraz bu anneleri düşünsünler. 11 yıldır ben evladımdan ayrıyım. Artık şehit haberi Türkiye'ye gelmesini istemiyoruz. Şehit aileleri bile bize destek veriyor. Biz yan yanayız, kol kolayız. Çünkü biz de terör mağduruyuz. Bizi de mağdur ettiler. Çünkü evladımızı küçük yaşta bağrımızdan koparıp götürdüler. 11 yıldır ben evladımdan ayrıyım. Onlar başını yastığa koysunlar. Kendilerini bizim yerimize koysunlar. Onların çocukları 2 saat ortadan kaybolsa kıyameti koparırdılar ama bizim evlatlarımız 11 yıldır bizden ayrıdır. Biz başımızı rahat yastığa koyamıyoruz. Elimiz telefonda, kulağımız kapıda. Ne olursunuz artık siz de bize destek verin, komisyona destek verin. İmralı'ya gidin, bizim çocuklarımız için çabalayın. Bizim çocuklarımız artık gelsin. Irak'ta olumlu bir hava var. İnşallah Suriye'de de olumlu bir hava olacak. Çocuklarımızı artık göndersinler. Biz artık evlat hasreti çekmeyelim. Çocuklarımızı istiyoruz. Devletimize teslim olsunlar, biz bunu istiyoruz. Çocuklarımız gelene kadar da biz buradan kalkmayacağız, bunu bilsinler. Ne olursunuz artık bize destek verin komisyona destek verin" ifadelerini kullandı.

Aysun Arslan'ın annesi Aydan Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye süreci başlattığı için teşekkür ederek, "Artık biz de diyoruz anneler ağlamasın, askerlerimiz, polislerimiz ölmesin. Artık kan dökülmesin, barış olsun. Biz de bu barışa destek veriyoruz, sonuna kadar da destekliyoruz. Artık evlatlarımız gelsinler, bu hasret bitsin diyoruz. Evlatlarımıza kavuşalım, artık hiçbir anne ağlamasın" şeklinde konuştu.

Aziz Demir'in annesi Güzide Demir de diğer anneler gibi 7 yıldır burada olduğunu belirterek, "10 yıldır ben çocuğumdan ayrıyım. Allah Cumhurbaşkanımızdan ve Devlet Bahçeli'den razı olsun bu süreci başlattılar. İnşallah barış olur çocuklarımız hepsi gelir. Oğlum Aziz sen neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Seni çok özledim. Daha askerimiz, polislerimiz ölmesin. Tek Türkiye, tek yumruk olsun" dedi. - DİYARBAKIR