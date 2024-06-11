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Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze'de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edildi. Karar tasarısı 14 evet oyu aldı. Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik kararı, Gazze'deki katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendirdiğini açıkladı.

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına hava, kara ve denizden aralıksız olarak devam ediyor. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 84'e yükseldi. Yaşanan bu insanlık dramı devam ederken Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik karar Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde kabul edildi.

15 ÜYENİN 14'Ü "EVET" OYU KULLANDI

15 üyeli BMGK'de yapılan oylamada, ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 "evet" oyu alırken, Rusya "çekimser" oy kullandı. Kabul edilen kararda, Mısır, ABD ve Katar tarafından yürütülen diplomatik çabalara işaret edilirken, 31 Mayıs'ta Biden'ın sunduğu 3 aşamalı teklif memnuniyetle karşılandı. İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda, Hamas'a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapıldı.

"HAMAS'IN ATEŞKESE OLUMLU YAKLAŞMASI MEMNUNİYET VERİCİ"

Dışişleri Bakanlığı da 10 Haziran'da kabul edilen ateşkes kararı için yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Hamas'ın söz konusu ateşkes planına yapıcı ve olumlu yaklaşımını memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

"TÜRKİYE KATKI VERMEYİ SÜRDÜRECEKTİR"

İsrail'in kalıcı ateşkese riayet edeceğini taahhüt etmesi ve kararı eksiksiz şekilde uygulaması gerektiği belirtilen açıklamada, "Türkiye, savaşın kalıcı şekilde sona ermesini, İsrail'in Gazze'nin tamamından geri çekilmesini, rehinelerin ve tutukluların karşılıklı salıverilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze'ye geri dönüşünü, insani yardımların kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını ve Gazze'nin yeniden imarını sağlayacak adımlara katkı vermeyi sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

GAZZE'DE SON DURUM

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 248 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 8 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 274'ü Nusayrat Mülteci Kampı'nda olmak üzere toplam 283 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, bazıları ağır 698 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 84'e, yaralı sayısının 84 bin 494'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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