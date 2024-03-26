Dışişleri'nden Belçika'da olaylara ilişkin açıklama: Saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatıldı

Dışişleri Bakanlığı, Belçika'nın Leuven şehrinde yaşanan olaylara ilişkin gelişmelerin her düzeyde takip edildiğini ve gerekli girişimlerin sürdürüldüğünü bildirdi.

"OLAYLARDA CAN KAYBI OLMADI, BAZI VATANDAŞLARIMIZ YARALANDI"

Dışişleri Bakanlığı, Belçika'nın Leuven şehrindeki olaylara ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, 24 Mart'ta Belçika'nın Leuven şehrinde toplanan PKK militanları tarafından Heusden-Zolder ve Hauthalen şehirlerinde yaşayan Türk vatandaşlarını hedef alan saldırılar gerçekleştirildiği belirtilerek, "Olaylarda can kaybı yaşanmamış, bazı vatandaşlarımız yaralanmışlardır. Olaylar karşısında Brüksel'de ve Ankara'da Belçika makamları nezdinde derhal girişimlerde bulunulmuştur. Sayın Bakanımız aynı gece Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile telefonda görüşmüştür. Ayrıca, Belçika'da görevli diplomatik temsilcilerimiz olay bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelmişlerdir" denildi.

"SALDIRGANLAR HAKKINDA YEREL MAKAMLARCA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Açıklamada, Belçika'daki Türklerin sağduyulu tavrı ve Belçika emniyet makamlarının müdahalesi sonucu olayların büyümesinin engellendiği belirtilerek, "Saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa'da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir. Gelişmeler her düzeyde takip edilmekte ve gerekli girişimlerimiz sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

BELÇİKA'DAKİ OLAYLAR

Dün yaklaşık 150 kişilik bir grup, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde barikatları sökerek polise saldırmıştı. Önce Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye, ardından Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na doğru yürümek isteyen söz konusu kalabalık, polis engeliyle karşılaşmıştı.

24 Mart'ta da Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder kentinde nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur atarak, Türk asıllı vatandaşların yoğun olduğu caddeden geçmişti.

Kentte yerleşik Türk asıllı vatandaşlar buna tepki göstermiş, ardından arbede yaşanmıştı.