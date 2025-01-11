Resmi Gazete'de yayımlandı! Dışişleri Bakanlığı'nda üst düzey atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığına Zeki Levent Gümrükçü atandı.

6 ÜLKENİN BÜYÜKELÇİLİĞİNE ATAMA

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 6 ülkenin büyükelçiliklerine de atamalar yapıldı.

Buna göre;

Azerbaycan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Birol Akgün,

Mozambik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Alkan,

Ürdün Haşimi Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu,

Almanya Federal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü Gökhan Turan,

Küba Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Aytaç Yılmaz,

Birleşik Arap Emirlikleri Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Lütfullah Göktaş atandı.

ZEKİ LEVENT GÜMRÜKÇÜ KİMDİR?

1968 yılında Ankara'da dünyaya gelen Zeki Levent Gümrükçü, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2020-2023 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Amerika Kıtasından Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü olarak görev yapan Gümrükçü, 2023 yılında ise Türkiye'nin NATO Daimî Temsilcisi olarak göreve başladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın kapısından 1990 yılında giren Gümrükçü'nün bugüne kadar üstlendiği görevler şu şekilde: