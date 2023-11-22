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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'de İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiliz mevkidaşı David Cameron ile bir araya geldi. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze'deki savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirdiği heyetin Londra'da olduğu belirtildi.