Bakan Fidan, bölgedeki gelişmelere ilişkin mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan Dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri yaparak bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gelişmelere ilişkin Kuveyt, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan Dışişleri bakanları ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan; Kuveyt, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan Dışişleri bakanları ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirip, bölgede yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı