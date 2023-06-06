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Hakan Fidan'dan ilk tweet: Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Hakan Fidan yeni açtığı Twitter hesabından ilk paylaşımını yaptı. Fidan tweet'inde "Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'sinde Mevlüt Çavuşoğlu'nun yerine Dışişleri Bakanı olarak atanan eski MİT Başkanı Hakan Fidan bugün açtığı Twitter hesabından ilk paylaşımını yaptı.

ERDOĞAN'A ŞÜKRANLARINI SUNDU

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini İbrahim Kalın'a devrettiğini ifade eden Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

"MİLLİ DIŞ POLİTİKA VİZYONUMUZU DAHA DA GELİŞTİRECEĞİZ"

Bakan Fidan paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz."

Dışişleri Bakanı Fidan'dan ilk tweet: Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Dışişleri Bakanlığı İbrahim Kalın Hakan Fidan Politika Güncel Haberler

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