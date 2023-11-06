Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, ABD yetkilileriyle görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, ABD Dışişleri Bakanlığı Müşaviri Derek Chollet ve Müsteşar Yardımcısı Kıdemli Muavini Yuri Kim'le görüştü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Blinken'ın ülkemize ziyaretinde gündeme gelen hususların takibi yapılmış, ikili ilişkiler ile Filistin, Ukrayna, Karadeniz Tahıl Girişimi, Doğu Akdeniz, Güney Kafkasya ve Balkanlar konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, ABD Dışişleri Bakanlığı Müşaviri Derek Chollet ve Müsteşar Yardımcısı Kıdemli Muavini Yuri Kim'le görüştü.

Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Görüşmede, Dışişleri Bakanı Blinken'ın ülkemize ziyaretinde gündeme gelen hususların takibi yapılmış, ikili ilişkiler ile Filistin, Ukrayna, Karadeniz Tahıl Girişimi, Doğu Akdeniz, Güney Kafkasya ve Balkanlar konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.