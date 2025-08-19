Bakan Tekin: Terörsüz Türkiye İçin Farkındalık Projeleri

1) BAKAN TEKİN: İNŞALLAH TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE'Yİ HEP BERABER İNŞA EDERİZ (2)

'YEŞİL VATAN TEMALI FARKINDALIK YARATACAK PROJELERİN HAYATA GEÇİRİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Kütahya'da katıldığı İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yaz aylarında hepimizin canını sıkan, içimizi yakan orman yangınlarımız var. Bu kapsamda Yeşil Vatan temalı orman başta olmak üzere, tabiatı korumak üzere, okullarımızda farkındalık yaratacak projelerin hayata geçirilmesini istiyoruzö dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında geldiği Kütahya'da Vali Musa Işın'ı makamında ziyaret etti. Tekin ardından İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılarak kentin genel durumu hakkında bilgi aldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Tekin, yeni müfredat hakkında konuştu. Yayınlanan Eğitim Öğretim Sürecine Hazırlık Genelgesi'nde iki önemli konuya değindiklerini ifade eden Yusuf Tekin, "Türkiye genelinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının hazırlıkları bağlamında artık gelenek haline getirdiğimiz Eğitim Öğretim Sürecine Hazırlık Genelgesi'ni bu sabah itibariyle yayınladığımız illere gönderdik. Orada da eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili olarak dikkat çektiğimiz bazı noktalar vardı. Bunlardan birkaç tanesini de müsaadenizle şimdi hatırlatayım. İlk yer verdiğimiz husus biliyorsunuz, bu yıl Aile Yılı ilan edildi. Bizim geleneğimizde, kültürümüzde aile toplumun temeli olarak kabul ediliyor. Anayasamız başta olmak üzere bütün mevzuatımız bütün politika belgelerinde aileye atıf yapılır. Bu yıl bütün kamu kurumları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinesinde aile ile ilgili farkındalık oluşturacak işler yapma durumunda. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni yılda bu konuyu öğretmen arkadaşlarımızın, idareci arkadaşlarımızın masaya yatırmasını istiyoruzö dedi.

Orman yangınlarıyla ilgili çocuklara doğa sevgisinin aşılanması için de çalışmalar yürüttüklerini belirten Tekin, "Bir diğer önemli konu, yaz aylarında hepimizin canını sıkan, içimizi yakan orman yangınlarımız var. Biz hem müfredatımızın, Türkiye Maarif Modeli'nin içerisine de doğa sevgisi, doğayı koruma, doğanın üzerimizdeki hakları gibi hususları zaten müfredatımızın içerisine yerleştirmiştik. Bu kapsamda yeşil vatan temalı orman başta olmak üzere, tabiatı korumak üzere, okullarımızda farkındalık yaratacak projeler hayata geçilmesini istiyoruz. Biz de bakanlık olarak, Tarım ve Orman Bakanımıza müteşekkirim. Onun koordinesinde illerde ağaç dikme etkinlikleri, ormanlarda bakım uygulamaları yapmak gibi çeşitli uygulamaları okullarımızda hayata geçireceğiz. İnşallah hep beraber ülkemize, bu coğrafyanın her bir santimetrekaresine en iyi şekilde hizmet edecek, en iyi şekilde sahip çıkacak kuşakları hep beraber yetiştiririz diyoruzö diye konuştu.

Bakan Tekin, ardından AK Parti Kütahya İl Başkanlığını ziyaret ederek, teşkilat buluşmasında partililere seslendi. AK Parti'nin ardından Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü, Çini Sanatçısı Mehmet Gürsoy'u, Çini Sanatçısı Nida Olçar ve Kütahya Kültür ve Sanat Derneği'ne de ziyaretlerde bulunan Tekin, saman pazarı esnafıyla da buluştu. Esnafları ziyaret eden Tekin, vatandaşlarla sohbet etti. Tekin, program kapsamında Kütahya son olarak Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Muharip Gaziler Derneği'nde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi, taleplerini dinledi. Tekin, Kütahya Merkez Hacı Bektaş-i Veli Cemevi'ni de ziyaret etti.