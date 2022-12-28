Devlet Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine sert yanıt: Serok Ahmet akıldan nasipsizdir, aklen de zifiri karanlıktır

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı canlı yayında sarf ettiği "Bahçeli küçük aklıyla 6'lı masanın içine fitne sokmaya çalışıyor" sözleri MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert yanıt geldi. Bahçeli,"Serok sana diyorum, her insanda akıl vardır. Önemli olan akletmektir. Ama senin sözde aklın sürekli yalpalayıp halt etmektedir. Meşale gibidir akıl, karanlığa göz, ölü tene can, dilsiz için sözdür. Serok Ahmet akıldan nasipsizdir, aklen de zifiri karanlıktır" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı canlı yayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında, "Bahçeli küçük aklıyla 'altılı masa'nın içine fitne sokmaya çalışıyor. Başka zaman Kılıçdaroğlu'nu savunmuyor da şimdi neden savunuyor, yeni mi aklına geldi" dedi. Bu açıklamalara Devlet Bahçeli'den yanıt geldi.

"SEROK AHMET AKILDAN NASİPSİZDİR"

Bahçeli sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Serok sana diyorum, her insanda akıl vardır. Önemli olan akletmektir. Ama senin sözde aklın sürekli yalpalayıp halt etmektedir. Meşale gibidir akıl, karanlığa göz, ölü tene can, dilsiz için sözdür. Serok Ahmet akıldan nasipsizdir, aklen de zifiri karanlıktır" dedi.

KARADENİZ'DEKİ DOĞALGAZ KEŞFİNE DEĞİNDİ

Açıklamalarının devamında Karadeniz'de bulunan gaz rezervine ilişkin konuşan Bahçeli, "Doğalgaz keşfine itibar etmeyenlerin iliklerine kadar işleyen soğukla nasıl başa çıkacaklarını yakından görüp takip etmek milletimizin hakkıdır. Bakalım gaz mı yalan soğuk mu yaman? Bilinmelidir ki, kalbi vatan ve millet sevgisiyle çarpan her insanımız ülkesiyle gurur duymaktadır" açıklamalarında bulundu.

SEMİH YALÇIN'DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da bugün yaptığı açıklamalar ile Davutoğlu'na yüklendi Yalçın açıklamasında, "Halkta karşılığı olmayan bir küsürat partinin başındaki Ahmet Davutoğlu, kamuoyunun ilgisini çekebilmek kaygısıyla muhalefet destekçisi bir TV kanalında Genel Başkanımız Devlet Bahçeliye dil uzatmış. Hem de kendisinde en kıt olan şeyden, akıldan dem vurarak…

"HAZİRANDA SANDIK SİYASET MUSALLASI OLACAK"

Davutoğlu'nun güdük kanatları uçmaya yetmiyor ama kendini Zümrüdüanka sanıp havalanmaya çabalıyor. Yürümeye takati yok, lakin kervansız Bezirgânbaşı gibi yola revan oluyor. Her sözü, her tavrı bir siyaset gülmecesi… Teşbihte kusur olmaz; akılsız iti yol kocatır, der atalarımız. Akılsız politikacıyı da kifayetsiz hırs bitirir. Tükenmişlik sendromunun yiyip bitirdiği Davutoğlu için 2023 Haziran'ında sandık, siyaset musallası olacak" ifadelerini kullandı.