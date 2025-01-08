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DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf partisinden istifa etti

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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf partisinden istifa etti. Kavaf yaptığı açıklamada "Çatı parti yapılanması sürecine zarar vermemek, herhangi bir spekülasyona yol açmamak ve yürütülen çalışmalara gölge düşürmemek adına böyle bir karar aldım" ifadelerini kullandı. DEVA Partisi'nde dün de Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın istifasını duyurmuştu.

DEVA Partisi'nde istifa depremi sürüyor. Dün akşam Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın'ın istifasıyla sarsılan partide 24 saat geçmeden bir istifa daha yaşandı.

Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

DEVA Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı bu istifayla birlikte 10'a düşerken Kavaf aldığı kararı şu sözlerle duyurdu; "Kurucusu olmaktan gurur duyduğum ve dört yıldır büyük bir özveriyle emek verdiğim DEVA Partisi'nin, kendi kimliğini koruyarak ve kendi potansiyelini kullanarak yoluna devam etmesi gerektiğine inanıyordum.

Ancak, gelinen noktada parti yönetimi; çatı grup ve çatı parti organizasyonu içerisinde yer almaya karar verdi. Parti yönetiminin almış olduğu bu karar neticesinde ben de kendi adıma bir değerlendirme yapma gereği duydum.

Çatı parti yapılanması sürecine zarar vermemek, herhangi bir spekülasyona yol açmamak ve yürütülen çalışmalara gölge düşürmemek adına, istifa kararımı çatı parti çalışmalarının olgunlaştığı bu döneme bırakmayı uygun gördüm. Bu tercihim, sürecin objektif ilerlemesine olan saygımın bir göstergesidir.

Bugün itibarıyla DEVA Partisi'nden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Siyasi yolculuğuma, çatı grup ve çatı parti yapısının dışında, inandığım değerler ve hedefler doğrultusunda devam edeceğim.

Bu süreçte DEVA Partisi'ne emek veren tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ülkemizin demokrasi mücadelesine katkı sunan herkese başarılar diliyorum.

Dostluğun ve ortak mücadele duygusunun her zaman baki kalacağına olan inancımı paylaşmak isterim."

DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf partisinden istifa etti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFake You hard:

Ebru gundesden askina derman olmaya geldim sarkisi benden babacana gelsin??

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